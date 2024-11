Vượt khó nhờ nguồn tín dụng chính sách xã hội

Nguồn vốn này cũng đã giúp tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng chục ngàn người lao động cũng như giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Vợ ông Nguyễn Văn Thương chăm sóc đàn bò của gia đình

Tiếp thêm động lực phấn đấu

Những ngày cuối tháng 11-2024, đều đặn mỗi sáng sớm, ông Nguyễn Văn Thương (ngụ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) cùng vợ ra thăm đàn bò sắp đến lúc xuất chuồng và đàn heo rừng giống ở sau vườn. Ông Thương cho biết, đây là nguồn sinh kế chính giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, vươn lên vượt chuẩn cận nghèo của thành phố. Tất cả có được là nhờ nguồn quỹ hỗ trợ giảm nghèo.

Chia sẻ về quá trình vượt khó của gia đình mình, ông Thương kể, trước đây gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, được vay vốn hỗ trợ giảm nghèo 100 triệu đồng và vốn xử lý nước sạch, vệ sinh môi trường 20 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn hỗ trợ, ông Thương mua bò giống, heo rừng giống và nâng cấp chuồng trại để chăn nuôi.

Ông còn được hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chăn nuôi từ nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, gia đình ông Thương có đàn bò 5 con và 7 con heo rừng giống, đem lại thu nhập tương đối ổn định.

Nhận hỗ trợ từ nguồn tín dụng chính sách xã hội, bà Trần Phượng Nam (ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) mở rộng cơ sở may gia công ba lô, túi xách, tạo công việc ổn định cho 12 công nhân. Gia đình bà mở xưởng may gia công nhiều năm nay nhưng chỉ có 5-6 máy may, không đủ đáp ứng yêu cầu đơn hàng lớn.

Nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm của thành phố, bà đầu tư thêm máy may và thuê thêm công nhân để nhận các đơn hàng lớn hơn, giúp thu nhập ổn định hơn. “Không chỉ thu nhập của gia đình tôi ổn định hơn mà còn giúp công nhân có thêm việc làm, ổn định cuộc sống”, bà Nam chia sẻ.

Ông Giang Mạnh Hùng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận 12, cho biết, từ đầu năm 2024 đến hết tháng 10, đơn vị đã giải ngân cho 3.618 khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình chính sách khác vay vốn với số tiền 249.671 tỷ đồng. Từ nguồn tín dụng chính sách ưu đãi trong năm 2024 đã giúp giải quyết cho 2.802 người lao động được tạo việc làm mới và duy trì việc làm; 204 học sinh, sinh viên được tiếp tục đến trường; 91 hộ nghèo, 90 hộ cận nghèo có vốn sản xuất kinh doanh, làm ăn ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo…

Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn quận nói riêng, TPHCM nói chung.

Thêm cơ hội thoát nghèo

Thông qua việc sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại huyện Củ Chi đã xuất hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt là từng bước hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phơ (xã An Phú, huyện Củ Chi, TPHCM) đầu tư sản xuất rau sạch từ nguồn vốn ưu đãi của quỹ hỗ trợ giảm nghèo. Ảnh: NGÔ BÌNH

Theo ông Lê Hùng, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH chi nhánh huyện Củ Chi, từ năm 2020 đến ngày 30-6-2024, đơn vị đã giải ngân hơn 1.237 tỷ đồng cho 26.989 lượt hộ được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động và các đối tượng chính sách khác, không để tồn đọng vốn. Qua đó giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Ông Trần Văn Tiên, Giám đốc NHCSXH chi nhánh TPHCM, thông tin, từ đầu năm đến nay, NHCSXH chi nhánh TPHCM đã kịp thời giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người nghèo, người lao động và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố. Trong 9 tháng năm 2024, mạng lưới tín dụng chính sách xã hội được triển khai rộng khắp các phường, xã, thị trấn với 4.874 tổ tiết kiệm và vay vốn.

NHCSXH chi nhánh TPHCM đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ghi dự toán bổ sung nguồn vốn cho vay năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; bổ sung đối tượng được vay vốn từ chương trình cho vay hỗ trợ giảm nghèo của thành phố là những hộ có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo…

Theo NHCSXH chi nhánh TPHCM, tính đến hết tháng 9 năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho hơn 7.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 44.000 người lao động. Đồng thời, giúp hơn 1.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 5.800 hộ vay vốn cải tạo và xây dựng mới hơn 11.700 công trình nước sạch, vệ sinh trên địa bàn 5 huyện ngoại thành. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ 81 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để làm ăn, tái hòa nhập với cộng đồng.

NGÔ BÌNH