VWS chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân 2026, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực, hướng đến chăm lo đời sống đoàn viên - lao động.

Người lao động Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) được khám mắt trong chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ dịp Tháng Công nhân 2026

Chăm lo vật chất lẫn tinh thần

Ngày 6-5, Công đoàn xã Hưng Long (TPHCM) phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty VWS tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long, nhấn mạnh: an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn trực tiếp với sinh mạng và sức khỏe của người lao động. Theo bà Thảo, trong bối cảnh địa phương đang vận hành mô hình chính quyền hai cấp, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, ứng dụng công nghệ là tiêu chí quan trọng để nâng cao chất lượng sống và uy tín của doanh nghiệp.

Lãnh đạo và công đoàn Công ty VWS chụp ảnh lưu niệm tại công trình “Muôn sắc hoa” – hoạt động góp phần cải thiện môi trường làm việc cho người lao động

Trong chuỗi hoạt động này, Công ty VWS là một trong những đơn vị tiên phong khi chủ động phối hợp với công đoàn xã, chính quyền địa phương để xây dựng môi trường làm việc an toàn, bài bản.

Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty VWS cho biết: trong năm 2026, công đoàn công ty đã đề ra 4 cam kết trọng tâm xoay quanh chủ đề “Tập trung, sáng tạo, an toàn, phúc lợi bền vững”.

Theo đó, phong trào thi đua lao động sáng tạo sẽ được đẩy mạnh nhằm khuyến khích công nhân phát huy sáng kiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và giảm áp lực công việc. “Chúng tôi hướng tới mục tiêu mỗi ca làm việc đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty” - bà Hạnh nói.

Không dừng lại ở sản xuất, công đoàn cơ sở VWS còn chú trọng đối thoại với người sử dụng lao động để cải thiện phúc lợi, từ chất lượng bữa ăn đến các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn.

Chăm lo phúc lợi toàn diện

Một trong những điểm nhấn của Công đoàn cơ sở VWS trong Tháng Công nhân năm nay là hàng loạt hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tại lễ phát động, công đoàn cơ sở đã phối hợp trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình như khám bệnh, xây dựng công trình “Muôn sắc hoa” nhằm cải thiện môi trường làm việc.

Chia sẻ tại sự kiện, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên IT Công ty VWS cho biết, các hoạt động trong Tháng Công nhân 2026 mang lại cảm xúc tích cực và tạo động lực lớn cho người lao động. “Khi thấy công đoàn cơ sở và Công ty VWS tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm. Từ đó yên tâm làm việc và mong muốn gắn bó lâu dài hơn”- anh Đức nói.

Đại diện Ban lãnh đạo, Phó Tổng giám đốc Công ty VWS Huỳnh Lan Phương khẳng định, người lao động luôn được xem là tài sản quý giá nhất. Chính vì vậy, công ty không ngừng mở rộng các chính sách chăm lo, không chỉ cho người lao động mà còn cho cả gia đình của họ.

“Chúng tôi quan niệm khi gia đình người lao động được quan tâm thì họ mới có thể an tâm cống hiến. Vì vậy, các chính sách của VWS luôn hướng đến sự toàn diện, từ sức khỏe, đời sống đến tinh thần”- bà Phương chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo địa phương và Công ty VWS trao quà cho công nhân tiêu biểu trong lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026.

Theo bà Phương, trong Tháng Công nhân, công ty đã triển khai nhiều hoạt động như khám sức khỏe chuyên sâu, tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM và chính quyền địa phương để mở rộng quy mô chăm lo.

Đặc thù ngành xử lý môi trường khiến công việc tại VWS không có ngày nghỉ trọn vẹn, kể cả dịp Tết. Người lao động chỉ nghỉ ngắn ngày rồi nhanh chóng quay lại để đảm bảo xử lý khối lượng lớn rác thải cho TPHCM. Chính vì vậy, theo lãnh đạo công ty VWS, việc chăm lo và ghi nhận đóng góp của người lao động càng trở nên quan trọng. “Họ là những người thầm lặng giữ gìn môi trường cho thành phố. Sự ghi nhận của xã hội và chính sách đãi ngộ xứng đáng chính là lời tri ân thiết thực nhất”, bà Phương nói thêm.

Là một trong những doanh nghiệp luôn đặt sự quan tâm của công nhân lên hàng đầu, hàng năm Công ty VWS không chỉ tổ chức khám sức khỏe, mà còn dành hàng tỷ đồng cho các hoạt động phúc lợi như tập huấn an toàn lao động, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; chuyên đề chăm sóc sức khỏe theo mùa; trao học bổng cho con em công nhân học giỏi… Dịp lễ Tết, VWS còn tổ chức liên hoan, quay số trúng thưởng, tặng quà giá trị nhằm khích lệ tinh thần và tạo không khí gắn kết. Công ty phối hợp cùng công đoàn cơ sở VWS tổ chức thường niên các chuyến nghỉ mát tập thể, giúp người lao động tái tạo sức khỏe sau những ngày làm việc nặng nhọc.

QUANG KHOA