BIDV và Gaw Capital Partners tăng cường hợp tác, thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao

Lãnh đạo cấp cao hai bên tham dự lễ ký kết thỏa thuận

Trực tiếp tham dự Buổi lễ và đại diện hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ có ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV và ông Kenneth Gaw, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Gaw Capital Partners, cùng sự tham gia và chứng kiến của đại diện lãnh đạo cấp cao của hai bên.

Trên cơ sở nền tảng hợp tác đã được thiết lập và tiềm năng phát triển còn rộng mở, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ theo hướng toàn diện và bền vững. BIDV sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác tài chính chiến lược, cung cấp hệ sinh thái giải pháp ngân hàng toàn diện, đồng hành cùng Gaw Capital Partners xuyên suốt quá trình triển khai và phát triển các dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như hạ tầng chiến lược, logistics hiện đại, bất động sản xanh theo tiêu chuẩn quốc tế và các dự án mang tính biểu tượng không chỉ tại Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM mà còn tại các khu vực trọng điểm trên cả nước. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Đại diện Lãnh đạo BIDV thăm trụ sở Gaw Capital Partners

Đồng thời, hai bên sẽ đẩy mạnh kết nối chiến lược thông qua chia sẻ thông tin thị trường, phối hợp nghiên cứu và khai thác hiệu quả các cơ hội đầu tư tiềm năng. Sự kiện ký kết lần này không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa BIDV và Gaw Capital Partners, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa BIDV và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Qua đó, góp phần thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

BIDV được thành lập năm 1957, là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất và có quy mô hoạt động lớn nhất tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. BIDV hiện sở hữu mạng lưới 175 chi nhánh và 927 phòng giao dịch trong nước, 01 chi nhánh và 04 văn phòng đại diện tại nước ngoài. Tính đến thời điểm 31-12-2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,26 triệu tỷ đồng; huy động vốn tổ chức, dân cư đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng... Trong định hướng phát triển dài hạn, BIDV xác định mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính Ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu thuộc TOP 100 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á vào năm 2030, thuộc TOP 50 vào năm 2045.

Gaw Capital Partners Gaw Capital Partners có trụ sở tại châu Á, là công ty quản lý đầu tư đa tài sản, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, vốn cổ phần tư nhân, vốn tăng trưởng, tín dụng tư nhân và hạ tầng trên phạm vi toàn cầu. Kể từ khi thành lập năm 2005, công ty đã huy động thành công 7 quỹ đầu tư hợp nhất tập trung vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời triển khai các quỹ đầu tư theo chiến lược giá trị gia tăng/cơ hội tại các khu vực và lĩnh vực khác. Trong những năm gần đây, Gaw Capital Partners cũng mở rộng mạnh mẽ nền tảng đầu tư vốn tăng trưởng với nhiều quỹ các quỹ đầu tư theo cơ chế ủy quyền toàn quyền và các danh mục ủy thác riêng. Bên cạnh đó, công ty còn quản lý các chiến lược tín dụng và các khoản đầu tư trực tiếp thông qua tài khoản ủy thác trên toàn cầu. Tính từ năm 2005 đến nay, Gaw Capital Partners đã quản lý tổng tài sản trị giá 35,6 tỷ USD và huy động 24,8 tỷ USD vốn chủ sở hữu tính đến quý 4-2025. Tại Việt Nam, Gaw Capital Partners để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn, Nam Đình Vũ; nhiều dự án văn phòng, trung tâm thương mại, nhà ở khác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

LÊ ANH