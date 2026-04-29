Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương: Cánh cửa mới cho học sinh sau tốt nghiệp THCS

Không thi tuyển đầu vào, linh hoạt lộ trình học văn hóa gắn liền định hướng nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương đang trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở.

Mở rộng lối vào cho học sinh lớp 10

Mỗi mùa tuyển sinh, áp lực lên học sinh và phụ huynh khi số lượng thí sinh tăng cao trong khi chỉ tiêu các trường công lập có hạn. Chỉ một vài điểm số chênh lệch cũng khiến các em vuột mất cơ hội vào trường mong muốn. Thực tế này cho thấy việc đa dạng hóa các hướng đi sau THCS là vô cùng cần thiết, thay vì chỉ tập trung vào một lựa chọn duy nhất.

Năm học 2026 – 2027, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Quản trị Công nghệ Bình Dương tiếp tục tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét tuyển, không tổ chức thi đầu vào. Cách làm này giúp giảm tải áp lực thi cử, tạo thêm cơ hội học tập cho những học sinh chưa có lợi thế trong các kỳ thi cạnh tranh gay gắt.

Học sinh theo học tại trung tâm được giảng dạy đầy đủ các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 3 năm, các em đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT và có quyền tiếp tục xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học nếu có nguyện vọng. Như vậy, lựa chọn học tại trung tâm không làm gián đoạn lộ trình học tập mà vẫn đảm bảo tính liên thông cần thiết.

Trong xu thế phân luồng giáo dục hiện nay, việc lựa chọn môi trường học phù hợp với năng lực cá nhân ngày càng quan trọng. Không phải học sinh nào cũng phù hợp với áp lực thi cử, và việc có thêm những “cánh cửa” như mô hình GDTX giúp các em chủ động định hình tương lai vững vàng hơn.

Học văn hóa gắn với học nghề

Điểm nhấn nổi bật tại Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương là định hướng kết hợp giữa học văn hóa và học nghề. Trung tâm phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề uy tín để triển khai lộ trình học song song, giúp học sinh tiếp cận kỹ năng thực tiễn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với mô hình này, học sinh không chỉ hoàn thành chương trình THPT mà còn tích lũy được nền tảng nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể lựa chọn tiếp tục học lên cao hoặc gia nhập thị trường lao động. Đây là yếu tố được phụ huynh đặc biệt quan tâm, nhất là khi nhu cầu nhân lực chất lượng gắn với kỹ năng thực hành ngày càng rõ nét.

Việc học song song giúp học sinh vừa đảm bảo kiến thức, vừa có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp từ sớm, tránh tình trạng chọn ngành không phù hợp dẫn đến bỏ dở giữa chừng. Mô hình này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu xã hội. Khi được tiếp cận sớm với môi trường nghề, học sinh sẽ chủ động lựa chọn ngành học, giảm bớt sự lúng túng sau khi tốt nghiệp.

Theo các phụ huynh chia sẻ, thay vì cho con chạy đua vào trường công lập bằng mọi giá, gia đình đã chọn Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương. Thấy con mỗi ngày đi học đều vui vẻ, tự tin với tay nghề mình đang học, gia đình nhận thấy đây là quyết định đúng đắn, thiết thực giúp các con vững vàng tương lai.

Môi trường học tập hiện đại

Bên cạnh chương trình đào tạo, trung tâm chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng môi trường học tập kỷ luật, thân thiện. Các phòng học được bố trí đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện đại. Công tác quản lý học sinh, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp được triển khai thường xuyên. Trung tâm cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, tạo sự gắn kết bền vững giữa gia đình và nhà trường.

Ông Nguyễn Như Đồng, Giám đốc Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương, khẳng định: “Mục tiêu của trung tâm không chỉ là giúp học sinh hoàn thành chương trình học, mà còn hình thành ý thức tự lập, tinh thần trách nhiệm và định hướng nghề nghiệp lâu dài cho các em”.

Trong bối cảnh nhu cầu học tập sau THCS ngày càng đa dạng, những mô hình đào tạo linh hoạt như tại Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương đang mở ra cơ hội lớn. Việc lựa chọn đúng môi trường ngay từ đầu sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian, chi phí và có lộ trình phát triển rõ ràng. Với phương thức xét tuyển linh hoạt và sự đầu tư bài bản, Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương kỳ vọng sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy cho học sinh trong năm học mới.

VĂN SƠN