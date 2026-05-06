Ủy ban Phát triển Chung ASEAN về Xã hội Số và Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội ký ghi nhớ hợp tác chiến lược

Ngày 5-5-2026, Ủy ban Phát triển Chung ASEAN về Xã hội Số và Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội (HHT) đã chính thức ký kết "Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược" tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hai bên sẽ triển khai hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực đào tạo nghề và phát triển nhân lực, nghiên cứu truyền thông số và phát triển xã hội, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và ứng dụng công nghiệp, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam.

Lễ ký kết được diễn ra tại Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội (HHT). Ông Frank Lung, Giám đốc điều hành cấp cao của Ủy ban Phát triển Chung ASEAN về Xã hội Số và ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội, đã đại diện hai bên ký kết văn kiện và phát biểu tại buổi lễ.

Ông Frank Lung, Giám đốc Điều hành cấp cao của Ủy ban Phát triển Chung ASEAN về Xã hội Số (bên trái) và ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội, tại lễ ký kết.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ dựa trên nguyên tắc “bổ sung lợi thế, chia sẻ tài nguyên, đôi bên cùng có lợi và cùng nhau phát triển” để cùng tìm kiếm mô hình đào tạo nhân lực mới kết hợp giữa nhà trường - doanh nghiệp và gắn liền đào tạo với thực tiễn sản xuất. Nội dung hợp tác cụ thể bao gồm: Cùng xây dựng hệ thống chương trình học và tài nguyên giảng dạy thích ứng với nhu cầu của ngành năng lượng mới và ngành truyền thông số; Thiết lập cơ chế trao đổi và thăm hỏi lẫn nhau giữa các giảng viên; Cung cấp cho sinh viên các cơ hội thực hành thực tế tiên tiến trong ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Frank Lung cho biết: “Việt Nam đang tăng tốc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và phát triển năng lượng xanh, trong đó nguồn nhân lực chính là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu này. Sự kết hợp giữa hai bên không đơn thuần là việc cộng gộp các nguồn lực, mà là sự tìm tòi sâu sắc trong việc gắn kết đào tạo với thực tiễn sản xuất cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp”.

Ông nhấn mạnh rằng, tất cả các nội dung hợp tác sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan của Việt Nam, bao gồm Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật An ninh mạng, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhằm đảm bảo mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững và tiến xa hơn.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội - Phạm Xuân Khánh

Hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh chỉ ra rằng, Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội có nền tảng giảng dạy vững chắc và năng lực đào tạo nhân lực chất lượng cao. Việc hợp tác lần này sẽ cung cấp cho giảng viên và sinh viên của học viện những nguồn lực ngành nghề cùng nền tảng thực hành quý báu, góp phần nâng cao năng lực tổng hợp của học viện trong lĩnh vực đào tạo nhân tài công nghệ cao.