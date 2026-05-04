Ngành sự kiện “săn” nhân lực thực chiến: 98% sinh viên HSU có việc làm trước khi nhận bằng

Trong bối cảnh ngành công nghiệp sự kiện tăng trưởng nhanh, nhu cầu nhân lực làm được việc ngay sau khi ra trường ngày càng cao. Là đơn vị tiên phong đào tạo chính quy ngành Quản trị sự kiện tại Việt Nam, Đại học Hoa Sen (HSU) xây dựng mô hình ứng dụng, với 98% sinh viên có việc làm trước tốt nghiệp.

Sinh viên được trao quyền tổ chức sự kiện từ năm nhất

Hoa Sen là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo ngành Quản trị sự kiện hệ cử nhân. Ngành Quản trị sự kiện HSU được xây dựng theo mô hình ứng dụng. Khoảng 80% học phần chuyên ngành được thiết kế theo hướng thực tiễn, giúp người học làm quen với môi trường áp lực cao. Các học phần như Thiết kế sân khấu, Biên tập chương trình sự kiện, Sản xuất và thi công, Quản trị tài trợ… đều gắn liền với bài tập dự án thực tế.

Từ năm nhất, sinh viên đã được trao quyền tham gia vào nhiều khâu, thậm chí là toàn bộ quy trình tổ các sự kiện của ngành, khoa, trường, đồng thời được kết nối tham gia nhiều sự kiện quy mô lớn trong và ngoài nước. Thực tế, sinh viên HSU đã góp mặt trong nhiều chương trình có độ phủ truyền thông cao như các concert, sự kiện giải trí lớn, các đám cưới nghệ sĩ, hoa hậu…

Sinh viên khóa 2025 ngành Quản trị sự kiện tổ chức, vận hành đêm Gala “Beyond Hospitality: The Boundless Journey” trong chuyến học tập trải nghiệm tại Vũng Tàu

Đặc biệt, các kỳ thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp xuyên suốt quá trình học giúp sinh viên trải nghiệm nghề nghiệp thực tế, hoàn thiện kỹ năng, sẵn sàng bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, mạng lưới hợp tác doanh nghiệp rộng mở với các đơn vị như Cánh Cung Group, Uni Media, Choo Communication, SCBC Vietnam, Sen Vàng Entertainment, BHD Entertainment, Yeah1…không chỉ tạo điều kiện thực tập mà còn mở ra cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhiều sinh viên đã và đang làm việc tại các công ty như Choo Communication, Cánh Cung Group, Đất Việt DAC, RedPlus…

Chuyên gia dẫn dắt, cập nhật xu hướng ngành và công nghệ

Một trong những điểm mạnh nổi bật của chương trình là đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, nhà quản lý cấp cao trong ngành sự kiện, truyền thông và giải trí. Không chỉ giảng dạy, họ còn trực tiếp dẫn dắt sinh viên trong các dự án thực tế, mang đến góc nhìn cập nhật và kinh nghiệm “thực chiến”.

Song song, chương trình liên tục cập nhật các xu hướng tổ chức sự kiện hiện đại, tích hợp các công cụ và phần mềm chuyên ngành trong quản lý, thiết kế và vận hành sự kiện. Sinh viên được tiếp cận với các nền tảng công nghệ mới, từ đó nâng cao khả năng tổ chức, kiểm soát và tối ưu hiệu quả sự kiện trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sinh viên ngành Quản trị sự kiện vận hành “Báo Thức Music Show” với sự tham gia của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng

Hiệu quả của mô hình đào tạo được thể hiện rõ qua kết quả đầu ra: 98% sinh viên khóa đầu tiên có việc làm trước khi tốt nghiệp (theo thống kê của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp HSU trước Lễ tốt nghiệp 2025), với mức lương khởi điểm từ 10-15 triệu đồng/tháng, chưa tính những khoản thưởng theo dự án.

Chia sẻ về hành trình nghề nghiệp, Huỳnh Gia Điềm - cựu sinh viên, hiện làm việc tại bộ phận sự kiện của JW Marriott Hotel & Suites Saigon - cho biết chương trình đã giúp cô tích lũy kỹ năng thực tiễn và bản lĩnh nghề nghiệp. Những trải nghiệm dẫn dắt đội nhóm, xử lý tình huống trong quá trình tổ chức sự kiện đã trở thành nền tảng quan trọng để thích nghi nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Với định hướng đào tạo tiên phong, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và chú trọng “trao quyền” cho người học làm chủ, ngành Quản trị sự kiện tại HSU đang từng bước khẳng định vị thế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp sự kiện - một lĩnh vực năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng trong nền kinh tế trải nghiệm hiện nay.