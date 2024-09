WHO hỗ trợ 1 triệu viên khử trùng nước cho đồng bào vùng lũ

Đại diện Bộ Y tế tiếp nhận 1 triệu viên khử trùng nước cho đồng bào vùng lũ

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết, vô vùng đau buồn khi số người thiệt mạng vẫn đang tiếp tục tăng và còn nhiều người trong vùng có nguy cơ gặp nguy hiểm do hậu quả của bão lũ. Là một phần trong nỗ lực của WHO để hỗ trợ Chính phủ ứng phó với hậu quả của bão Yagi, WHO đã chuyển khẩn cấp và bàn giao 1 triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế để vận chuyển đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Đóng góp này sẽ giúp cung cấp khoảng 15 triệu lít nước sạch - đảm bảo nguồn nước uống an toàn trong nhiều tuần tới cho các hộ gia đình và sử dụng trong các cơ sở y tế tại 8 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là: Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Yên Bái.

“Nước sạch rất quan trọng để giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm, để giúp các cơ sở y tế tiếp tục vận hành một cách an toàn và duy trì việc chăm sóc bệnh nhân, cho dù đó là những người bị thương trong bão, lũ, hay những người cần chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hằng ngày”, Tiến sĩ Pratt thông tin đồng thời cho biết, WHO đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả theo mọi cách có thể.

Vận chuyển viên khử trùng nước tới đồng bào vùng lũ

Ông Dương Đức Thiện, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Y tế, cho biết, trước những thiệt hại và tàn phá nghiêm trọng mà bão Yagi gây ra, Bộ Y tế đã chính thức yêu cầu viện trợ quốc tế. WHO cùng các cơ quan khác của Liên hợp quốc đã tham gia vào các nhóm đánh giá chung, được triển khai phối hợp cùng với Chính phủ để hiểu hơn về mức độ thiệt hại, đánh giá nhu cầu và đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ.

WHO cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền các địa phương và trung ương nhằm giám sát và nỗ lực ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm, nước và các bệnh truyền nhiễm khác trong những tuần và tháng tới, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Chính phủ huy động thêm các nguồn lực cần thiết.

