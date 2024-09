Báo SGGP tiếp tục hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại nặng tại Quảng Ninh

PV báo đã tiếp tục đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ và động viên tinh thần bà con nơi đây.

Tờ mờ sáng 12-9, phóng viên Báo SGGP tiếp tục vượt hơn 35km ngược về thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thăm và hỗ trợ tiền, thực phẩm cho 10 hộ dân bị mất nhà cửa, tài sản và gần như không còn gì do bão số 3.

Quà cho mỗi hộ là một phần quà gồm 5kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, sữa, cơm cháy và tiền mặt trị giá khoảng 1 triệu đồng. Đây là những hộ có nhà và tài sản bị lũ cuốn trôi, thậm chí nhiều hộ không còn đất để xây dựng lại nhà.

PV Báo SGGP trao hỗ trợ đến người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ

Tại ngôi nhà trước đây giờ chỉ còn lại hầm nước đục ngầu, xung quanh lởm chởm gốc và thân cây, bà Vũ Thị Thuận tại thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm nói trong nước mắt: "Không còn gì chú ơi. Giờ không biết phải làm sao, đất nền nhà cũng trôi mất, sắp tới biết ở chỗ nào? Bão gió to ầm ầm nhà không bị sao nhưng sau đó 1 ngày mưa to nước từ thượng nguồn đổ về suối sau nhà cùng hàng loạt cây to trôi xuống đã cuốn phăng căn nhà, may mà vợ chồng già chúng tôi kịp thoát thân ra ngoài”.

Những căn nhà tan hoang sau bão lũ

Bà Bàng Thị Nhất cùng thôn nhưng cách nhà bà Thuận gần 2km bàng hoàng cho biết, nhà con trai bà bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi một phần, phần còn lại nghiêng hẳn ra giữa con suối và không thể khắc phục được vì đất bị xói trôi gần hết. Cái két sắt cũng bị cuốn trôi trong đó có hai cây vàng và 30 triệu đồng. Giờ mất sạch không còn gì. Cuộc sống bị đảo lộn, vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, nhà Anh Tùng cùng thôn mới vay mượn được 300 triệu đồng xây nhà. Định bán đồi keo tràm được khoảng 340 triệu đồng trả nợ ai ngờ bão làm gãy đổ sạch chỉ còn lác đác vài cây. Coi như trắng tay, trồng mới phải mất 5 năm cây mới được như vậy.

Cảnh hoang tàn sau bão lũ

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lâm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Hồng Quang thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn Báo SGGP đã đến hỗ trợ vật chất cũng như hiện kim giúp đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, trên đường vào thôn, phóng viên chứng kiến cảnh đồi keo và quế gãy đổ la liệt. Bên dưới những con suối cảnh tượng còn kinh khủng hơn trên đồi với những gốc cây to hơn người ôm nằm vắt vẻo trên lưng chừng đồi và ven đường. Nhiều đoạn đường tại các cầu, cống bị cây và đất đá vùi lấp, giao thông đi lại khó khăn. Ghi nhận của phóng viên tại địa bàn xã đến giờ này vẫn chưa có điện và không có sóng điện thoại. Hiện có khoảng hơn 2.000ha keo Tràm và Quế bị gãy đổ thiệt hại ước tính khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Cảnh hoang tàn sau bão lũ

Hiện tại bà con cần gì? trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm Vũ Thanh Tuấn, cho biết bà con cần nhất hiện nay là tiền để xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa. Điều nan giải hiện nay là những hộ bị nước cuốn trôi cả nhà và đất không còn chỗ xây dựng lại nhà mới, chính quyền địa phương rất khó xử lý vì chưa có đất để tái định cư cho họ. Do vậy để ổn định, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị cấp trên có cơ chế bố trí đất để người dân xây dựng tạm nhà cửa.

Trao quà động viên tinh thần người dân

Trước mắt, xã đề nghị UBND TP Hạ Long cấp bổ sung ngân sách (đợt 1) khoảng 7.569 tỷ đồng để thực hiện các công việc mang tính cấp bách như đường sá, cống thoát nước dẫn dòng, xử lý 10 điểm sạt lở...

