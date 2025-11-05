Wisdomland World School nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam

Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland World School và Đại học Y Dược TPHCM vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), với mục tiêu đồng hành vì sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của học sinh mầm non.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của trẻ; truyền thông – giáo dục sức khoẻ cho phụ huynh, giáo viên, cộng đồng; tổ chức bữa ăn học đường theo mô hình khoa học; nghiên cứu, khảo sát và ứng dụng về dinh dưỡng học đường. Wisdomland theo đuổi mô hình phát triển toàn diện “Thân – Tâm – Tuệ”, kiên định với sứ mệnh kiến tạo “ngôi nhà thứ hai” cho trẻ – kết hợp hài hoà giữa bản sắc văn hoá Việt Nam và các chuẩn mực giáo dục quốc tế.

Là hệ thống trường mầm non quốc tế đầu tiên hợp tác cùng Đại học Y Dược TPHCM về dinh dưỡng học đường, Wisdomland khẳng định cam kết dài hạn trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ khỏe mạnh – hạnh phúc – trí tuệ và kỳ vọng tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng giáo dục và xã hội.

HƯƠNG THUỶ