Sôi nổi Ngày sách và văn hóa đọc tại xã An Thới Đông

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại xã An Thới Đông (TPHCM) diễn ra sáng 25-4, thu hút hơn 500 học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Tại buổi lễ, nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng, nổi bật là Hội thi “Cảm nhận về quyển sách em yêu năm 2026”, nơi các em học sinh chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận về những cuốn sách mình yêu thích.

Các đại biểu cùng hơn 500 học sinh tham gia buổi lễ. Ảnh: A.T.

Không gian đọc sách với hơn 400 đầu sách, cùng các mô hình sinh động đã thu hút đông đảo học sinh tham gia trải nghiệm, tìm đọc.

Bên cạnh đó, 17 tác phẩm tranh vẽ đạt giải từ cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường năm 2026 cũng được giới thiệu, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh.

Không gian đọc sách trưng bày hơn 400 đầu sách và mô hình. Ảnh: A.T.

Ngày hội còn tổ chức không gian tô vẽ tranh cho 250 em thiếu nhi, tạo sân chơi sáng tạo, cùng khu vực trò chơi dân gian có thưởng, mang lại không khí vui tươi, gắn kết.

Thông qua các hoạt động, lãnh đạo địa phương mong muốn ngày hội góp phần khuyến khích thói quen đọc sách, phát triển kỹ năng, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho học sinh.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi dân gian. Ảnh: A.T.

CẨM NƯƠNG