Cử tri xã An Thới Đông đề xuất tăng đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh

Cử tri xã An Thới Đông gửi gắm những người ứng cử nếu trúng cử sẽ đặc biệt quan tâm nâng cấp giao thông địa phương, tăng mức bảo trợ xã hội, quản lý dữ liệu cá nhân và siết chặt kiểm soát hàng giả.

Những ý kiến trên được cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, do xã An Thới Đông tổ chức chiều 10-3.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao đổi với lãnh đạo xã An Thới Đông tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Thông cho biết, An Thới Đông là địa phương vừa có rừng, biển, hệ thống sông rạch rộng lớn, rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế, một số tuyến đường như Lý Nhơn, An Thới Đông còn nhỏ hẹp, xuống cấp. Cử tri mong những người ứng cử nếu trúng cử sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri Phan Thế Tâm mong muốn, các đại biểu nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống người lao động, tạo thêm việc làm, tăng cường các chính sách y tế, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, quan tâm các vấn đề môi trường và giao thông của TPHCM.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM, trình bày chương trình hành động, cam kết tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết nghiêm minh hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng

Cử tri Phạm Ngọc Chiến bày tỏ mong muốn, người trúng cử sẽ có đề xuất tới Trung ương tiếp tục duy trì các cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM và xem xét giảm tỷ lệ điều tiết ngân sách của thành phố về Trung ương để thành phố có thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Theo cử tri, khi hạ tầng được đầu tư sẽ tạo động lực phát triển cho các địa phương, trong đó có xã An Thới Đông.

Quan tâm đến vấn đề bảo vệ người dân trước các rủi ro xã hội, cử tri Phạm Quang Chinh đề nghị tăng cường quản lý dữ liệu cá nhân, để tránh tình trạng lộ thông tin dẫn đến các cuộc gọi quấy rối, lừa đảo. Đồng thời, cần siết chặt quản lý thị trường, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, đặc biệt là thuốc chữa bệnh giả, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Cử tri nêu các kiến nghị gửi gắm đến những người ứng cử

Ngoài ra, một số cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm hơn đến đầu tư hạ tầng giao thông, cầu đường và trường học trên địa bàn xã; nâng mức bảo trợ xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường giám sát để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách lớn.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri và chính quyền địa phương

Thay mặt những người ứng cử, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã An Thới Đông.

Ông cho biết, các kiến nghị sẽ được những người ứng cử nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào chương trình hành động của cá nhân và đồng hành cùng địa phương góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân ở xã.

Không khí của ngày hội toàn dân lan rộng trên địa bàn xã An Thới Đông với đầy sắc màu của cờ, hoa

Đơn vị bầu cử số 7 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: 1. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM; 2. Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; 3. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 4. Bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing; 5. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đ ơn vị bầu cử số 20, gồm: 1. Ông Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cần Giờ; 2. Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; 3. Ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè; 4. Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; 5. Ông Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

CẨM NƯƠNG