Xã An toàn khu tiếp nối truyền thống anh hùng

Một ngày cuối tháng 4, chúng tôi đến xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TPHCM) - 1 trong 6 xã của huyện Củ Chi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã An toàn khu là chỗ dựa vững chắc để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang địa phương, là nơi các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, quận ủy về vận động, giáo dục, tuyên truyền nhằm gây dựng cơ sở Đảng.

Là người con sinh ra, chiến đấu và trưởng thành ở vùng đất Nhuận Đức anh hùng, ông Võ Nguyên Kang (sinh năm 1945) luôn tự hào vì điều đó. Đối với ông, việc Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Nhuận Đức là xã An toàn khu là sự phấn khởi, vui mừng không thể diễn tả hết được. “Đó là thành quả của các bậc tiền bối và nhiều thế hệ đã hy sinh xương máu, mồ hôi, nước mắt, của cải để đổi lấy độc lập, tự do. Đối với tôi, xã An toàn khu là sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những thành quả đó”, ông Kang xúc động chia sẻ.

Ông Kang bồi hồi nhớ lại những năm tháng kháng chiến chống Mỹ anh dũng của đất và người dân Nhuận Đức. Ông cho biết, xã Nhuận Đức là vùng đất có địa hình giáp nhiều nơi nên rất thuận lợi cho cán bộ chủ chốt, cấp cao về ở và hoạt động cách mạng; đồng thời là cửa ngõ vận chuyển vũ khí, lương thực từ các địa phương về. Từ giao thông hào, hệ thống địa đạo, rừng chỉ cách căn cứ của địch khoảng 1km đường chim bay.

Nói về sự anh dũng của người dân xã Nhuận Đức trong kháng chiến chống Mỹ, ông Kang kể: “Ngày xưa, lính biệt động quân đi càn qua nói với nhau: ở xã Nhuận Đức từ lớn tới nhỏ đều giết được hết, bởi vì toàn Việt cộng, 7-8 tuổi cũng con Việt cộng, thấy nó lùa con trâu vậy chứ là giao liên, thấy đi học vậy chứ có không ít đứa trong cặp có thủ theo lựu đạn…”. Thời đó, dân số xã Nhuận Đức chưa đến 3.000 người, nhưng tinh thần cách mạng là triệt để. Tất cả người dân ở đây đều tham gia cách mạng, nhỏ thì làm việc nhỏ, lớn nữa thì đi bộ đội, thoát ly... Hưởng ứng phong trào “Đồng khởi” tại miền Nam năm 1960, ở Nhuận Đức, người già, thanh thiếu niên đều cố gắng tham gia đào địa đạo, đào hầm chông, nấu cơm, đi kéo đất..., nhờ vậy hệ thống đường địa đạo ở Nhuận Đức mới hoàn thành được hơn 11.000m.

Hòa bình lập lại, ông Kang cũng như người dân xã Nhuận Đức vẫn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó để xây dựng quê hương, đất nước. Ông cho biết, người dân xã Nhuận Đức đã đồng lòng cùng chính quyền xã xây dựng nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí, về hạ tầng điện, đường, trường, trạm đều được đảm bảo, kinh tế, đời sống đang phát triển đúng mức.

Theo bà Lê Thị Ngọc Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức, xã được công nhận là xã An toàn khu là cơ sở rất quan trọng để Đảng, Nhà nước thực hiện những chính sách quan tâm, chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Hơn hết, đây là sự tri ân đối với các thế hệ người dân trên địa bàn xã đã cống hiến cho sự nghiệp của cách mạng qua các thời kỳ. Minh chứng rõ nét nhất từ chính sách của xã an toàn khu là 100% người dân trên địa bàn xã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí...

Bà Trang cho biết, trong thời gian tới, xã Nhuận Đức sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn xã. Đồng thời, tiến tới đảm bảo người dân có mức sống tốt, đáp ứng kỳ vọng của xã An toàn khu.

TRỌNG NGHĨA