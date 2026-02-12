Xã Bàu Lâm: Nhiều hoạt động chăm lo tết cho các hộ khó khăn

Ngày 12-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), xã Bàu Lâm (TPHCM) tổ chức khai mạc Ngày hội “ Xuân Đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Đó là sự góp mặt của 30 đội thi đến từ các ấp, cơ quan, đoàn thể tham gia hội thi gói bánh chưng, bánh tét. Với tinh thần đoàn kết, khéo léo và trách nhiệm, các đội đã hoàn thành nội dung thi đảm bảo chất lượng, đẹp mắt, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp nghĩa tình

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tặng cây xanh cho xã Bàu Lâm tại ngày hội

Bên cạnh đó, điểm nhấn của ngày hội là khánh thành tuyến đường hoa Bàu Lâm, công trình thể hiện sự chung tay của chính quyền và nhân dân trong xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo mới cho địa phương khi xuân về.

Ban Tổ chức trao tặng quà tết của Thành phố đến các gia đình chính sách, người nghèo tại chương trình

Tại ngày hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gian hàng ẩm thực, viết thư pháp đã tạo tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho người dân đia phương.

Dịp này, toàn xã có 108 gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn được Thành phố tặng quà tết (mỗi suất 500 ngàn đồng) để hỗ trợ bà con đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn.

Một số hình ảnh tại chương trình >>>

MẠNH THẮNG