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Xã Bàu Lâm thu nhập bình quân đầu người gần 95 triệu đồng

SGGPO

Ngày 4-6, Đảng ủy xã Bàu Lâm (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

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Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bàu Lâm có hơn 22.500 dân, tăng trưởng kinh tế đạt 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 94,4 triệu đồng/năm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực với 100% hồ sơ được số hóa, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 94,63%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM yêu cầu xã tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo phương châm “5 rõ”, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hỗ trợ sản phẩm OCOP xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời quản lý chặt chẽ đầu tư công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy.

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Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí yêu cầu địa phương tăng cường công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2026.

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TRÚC GIANG

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Võ Ngọc Thanh Trúc Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bàu Lâm chính quyền địa phương 2 cấp thu nhập bình quân đầu người

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