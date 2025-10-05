Nhịp cầu nhân ái

Trung thu sẻ chia tại xã Bàu Lâm

Hơn 150 phần quà cùng nhiều hoạt động vui trung thu đã được trao tặng cho các bé tại Khu K900 (xã Bàu Lâm, TPHCM). 

Ban tổ chức tặng quà trung thu cho trẻ em Khu K900
Ban tổ chức tặng quà trung thu cho trẻ em Khu K900

Sáng 5-10, hưởng ứng chương trình “Ánh trăng hòa bình” do Hội đồng Đội TPHCM phát động, Đoàn xã Bàu Lâm phối hợp Câu lạc bộ SOS72, các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Khu K900 (ấp Bàu Chiên, xã Bàu Lâm, TPHCM).

Chương trình đã trao hơn 150 phần quà gồm: gạo, mì, nhu yếu phẩm cho hộ dân và quà trung thu cho trẻ em. Tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn được thưởng thức múa lân, hớt tóc miễn phí do thợ từ Đông Tây Barbershop thực hiện.

Hot toc bau lam.JPG
Người dân được thành viên Đông Tây Barbershop hớt tóc miễn phí

Khu K900 cách trung tâm xã gần 15km, đường đất gồ ghề, chủ yếu là người H’mông từ miền núi phía Bắc vào làm việc theo mùa vụ cho Công ty Cao su Xuân Lộc. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu sóng di động, internet, giao tiếp hạn chế.

ĐỨC ANH

