Xã Phú Giáo tổ chức vui học tiếng Anh cho học sinh

Ngày 27-12, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Phú Giáo đã tổ chức Hội thi “Vui học tiếng Anh” khối THCS lần thứ I năm 2025. Tham gia hội thi có 160 học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn xã.
Các thí sinh trải qua hai phần thi chính gồm: phần thi nghe, đọc, viết trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức nền tảng về tiếng Anh và phần thi thuyết trình bằng tiếng Anh. Ở phần thi thuyết trình, mỗi thí sinh tự chọn một chủ đề phù hợp như: giới thiệu các địa danh nổi tiếng của xã Phú Giáo; những địa điểm gắn liền với lịch sử của địa phương hoặc của đất nước; giới thiệu các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa địa phương hoặc trình bày lý do cần bảo tồn các di tích lịch sử.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.