Đồng chí Nguyễn Văn Thọ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 với 160/161 phiếu, đạt tỷ lệ 99,38% đại biểu có mặt.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Thọ và đồng chí Phạm Thành Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Thọ trúng cử với 160/161 phiếu, đạt tỷ lệ 99,38% đại biểu có mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM từ ngày 1-7-2025. Đồng chí được phân công giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ.

Đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, các đại biểu cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Thành Kiên, do đảm nhận công tác khác. Theo đó, đồng chí Phạm Thành Kiên được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thọ và đồng chí Phạm Thành Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Như vậy, hiện HĐND TPHCM có Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh và các Phó Chủ tịch, gồm các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thọ, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG

