Đồng chí Nguyễn Văn Thọ khảo sát thực địa, tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ

Sáng 29-5, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số dự án chậm tiến độ.

Đoàn đã khảo sát cụm dự án trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh; Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy; Dự án Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM tại Thủ Thiêm; đồng thời làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo và trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối với Khu công nghiệp Phú Hữu, đường Võ Chí Công, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và hệ thống cảng biển, logistics.

Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thủ tục, tổng mức đầu tư.

Đối với Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, một trong những công trình giao thông trọng điểm tại khu vực cảng Cát Lái, ngoài giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công trong điều kiện vừa phải bảo đảm lưu thông, và khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Riêng Dự án Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM ở Thủ Thiêm, việc kéo dài thời gian thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn như tình trạng xuống cấp của công trình, vật tư thiết bị, các hợp đồng đã ký kết, chi phí phát sinh để khắc phục, sửa chữa và hoàn thiện dự án.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ, kéo dài không chỉ nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công mà còn góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng đô thị.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động đề xuất các giải pháp xử lý theo thẩm quyền; đối với những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ