Xác định người vẽ bậy lên toa tàu thuộc metro Bến Thành - Suối Tiên

Ngày 13-6, Công an TP Thủ Đức cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã xác định được người vẽ bậy lên toa tàu thuộc metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Công an cho hay, người này là người nước ngoài. Do tính chất vụ việc nên Công an TP Thủ Đức đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, đầu tháng 5-2023, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, ngày 30-4, một toa tàu của đoàn tàu số 3, thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đậu ở depot Long Bình bị vẽ hình sơn bên hông.

Sau khi phát hiện, cùng ngày, MAUR cùng nhà thầu Hitachi và Công ty bảo vệ Thái Long (thầu phụ của nhà thầu Hitachi) đã báo cáo sự việc Công an TP Thủ Đức kiểm tra hiện trường, trích xuất camera điều tra xử lý.

Ngày 1-5, MAUR đã chỉ đạo nhà thầu Hitachi dùng dung môi để tẩy rửa vết bẩn trở lại nguyên trạng ban đầu. Ngày 2-5, lãnh đạo MAUR cùng lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, Tư vấn và nhà thầu Hitachi phối hợp điều tra vụ việc và hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn hơn nữa cho khu vực depot trong thời gian tới.