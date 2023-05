Đối tượng vẽ bậy lên tàu metro sẽ bị xử nghiêm nếu thiệt hại đủ truy tố hình sự

Tăng cường bảo vệ các toa tàu metro

Về vụ việc toa số 2 của đoàn tàu số 3 thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bậy, ông Hoàng Mai Tùng, Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, hiện các hình ảnh vẽ bậy đã được tẩy rửa. Ngay sau khi sự việc xảy ra, MAUR đã phối hợp với Công an phường Long Bình (TP Thủ Đức) tiến hành rà xét; đồng thời cùng với nhà thầu chính thử nghiệm các loại dung môi để tẩy rửa. Hiện các đoàn tàu đã khôi phục hiện trạng.

Nguyên nhân đang được truy xét, tuy nhiên, ông Tùng thông tin, trước lễ, đoàn tàu này được di chuyển về khu vực đường ray gần nhà dân để nhường khu vực bãi đậu tàu cho nhà thầu tiến hành dằn nén thi công hệ thống đường ray. Do tiếp giáp trực tiếp với nhà dân nên có khả năng người ở bên ngoài vào vẽ bậy.

Để ngăn chặn tình trạng vẽ bậy tái diễn, nhà thầu cùng đơn vị thi công tăng cường thêm hệ thống chiếu sáng, nhân sự bảo vệ và hệ thống camera quan sát. Các bên cũng lập quy chế phối hợp an ninh, lập nhóm liên lạc nóng với cơ quan công an để nắm bắt và xử lý ngay nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến hệ thống đường sắt đô thị. Công an TP Thủ Đức đang tập trung truy xét nguyên nhân, khoanh vùng đối tượng và đưa ra các biện pháp xử lý.

Thông tin thêm, ông Tùng cho biết, đối với hợp đồng MAUR ký kết với nhà thầu chính có hạng mục bảo hiểm cho toàn bộ tài sản, thiết bị, con người trong xuyên suốt quá trình thi công và vận hành, bảo dưỡng. Tuy nhiên, đoàn tàu đang trong quá trình thi công thử nghiệm, chưa được bàn giao cho chủ đầu tư nên trách nhiệm bảo quản và các vấn đề liên quan thuộc hoàn toàn vào nhà thầu chính.

Về vụ việc trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, đây là lần thứ hai các toa tàu tuyến đường sắt metro bị xâm phạm gây thiệt hại, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Thủ Đức tập trung xác minh, xử lý. Trường hợp những thiệt hại đủ truy tố về hình sự thì đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe.

“Có thể đối tượng chỉ hoạt động một mình và chọn khung giờ khó khăn trong việc tuần tra, giám sát của lực lượng bảo vệ. Thiệt hại trong việc vẽ bậy chủ yếu gây ảnh hưởng về mặt mỹ quan, không gây hư hỏng về máy móc, phương tiện nên những trường hợp này hình thức xử lý cũng chưa có tiền lệ”, Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Nộp kho bạc hơn 2,9 tỷ đồng tiền phạt vi phạm giao thông

Thông tin tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, ghi nhận trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn TPHCM xảy ra 43 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 45 vụ so với liền kề, giảm 6 vụ so với cùng kỳ; đã điều tra khám phá 29/43 vụ, bắt 49 đối tượng.

Về tình hình trật tự giao thông, Công an TPHCM đã kiểm tra, xử lý hơn 5.700 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 1.100 trường hợp; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.542 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng, trong đó xử lý 2.161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Nhìn chung, tình hình trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ được đảm bảo, không xảy ra các vụ trọng án hoặc băng nhóm hoạt động manh động, gây bức xúc trong dư luận”, Thượng tá Lê Mạnh Hà đánh giá.

Số ca mắc Covid-19 và nhập viện giảm so với trước lễ

Liên quan đến thông tin về số ca mắc Covid-19, ca nhập viện, ca nặng tăng trong những ngày nghỉ lễ, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đính chính số ca mắc mới và nhập viện giảm so với trước kỳ nghỉ lễ.

Cụ thể, tính từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5, trung bình có 101 ca mắc mới/ngày và 84 ca nhập viện/ngày, trong khi đó 5 ngày trước kỳ nghỉ lễ, trung bình số ca mắc mới là 230 ca/ngày, số ca nhập viện là 90 ca/ngày. Tuy nhiên số ca nặng có chiều hướng tăng nhẹ, tập trung vào đối tượng bệnh nền và người lớn tuổi. Số ca nặng khó đánh giá từng ngày như số ca mắc.

Theo phân tích mới nhất trên 514 bệnh nhân Covid-19 đang nằm viện ngày 3-5, có đến 90,5 % số bệnh nhân có bệnh nền.

Ông Tâm nhận định trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, số ca mắc và nhập viện giảm, có thể do người dân đi chơi lễ và không khai báo đầy đủ. Vì thế số liệu trên chưa phản ánh đúng thực tế. Ông dự đoán, dịp lễ người dân đi chơi khắp nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ nhiễm Covid-19 tăng. Vì thế trong những ngày sắp tới họ đổ về thành phố học tập làm việc sẽ thực hiện khai báo bù, số ca mắc sẽ gia tăng. Giám đốc HCDC khuyến cáo người dân không nên chủ quan lơ là.

Về cách ly bệnh nặng, giám đốc HCDC cho biết hiện nay ngành y tế thành phố sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13 khi số ca mắc bệnh nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tăng lên 50 ca/ngày.