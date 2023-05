Điều tra vụ vẽ bậy lên toa tàu metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên

Sau khi phát hiện, đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, MAUR cùng nhà thầu Hitachi và Công ty bảo vệ Thái Long (thầu phụ của nhà thầu Hitachi) đã báo cáo sự việc Công an TP Thủ Đức kiểm tra hiện trường, truy xuất camera điều tra xử lý.

Ngày 1-5, MAUR đã chỉ đạo nhà thầu Hitachi dùng dung môi để tẩy rửa vết bẩn trở lại nguyên trạng ban đầu.

Ngày 2-5, lãnh đạo MAUR cùng lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, Tư vấn và nhà thầu Hitachi phối hợp điều tra vụ việc và hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn hơn nữa cho khu vực depot trong thời gian tới.

Được biết, hiện nay, các đoàn tàu đang đậu tại depot Long Bình thuộc quản lý của nhà thầu Hitachi và gói thầu hiện cũng chưa được bàn giao. Nhà thầu sẽ phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra vụ vẽ bậy lên tàu lần này, để có biện pháp với những cá nhân có hành động sai trái với tài sản của một trong những dự án trọng điểm của Thành phố và quốc gia.