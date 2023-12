Xác suất cao có băng giá ở miền Bắc

Theo chuyên gia khí tượng Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong các đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc vào các ngày 19 và 20-12, sau đó là 22 và 23-12, xác suất cao xảy ra hiện tượng băng giá ở các vùng núi cao thuộc miền Bắc nước ta.

Lý do là không khí lạnh có đặc tính khô, về đêm miền Bắc sẽ ít quang mây, nên nhiệt độ có thể giảm sâu dưới 30C, thậm chí còn dưới 00C.

Tuy nhiên, khả năng có mưa tuyết trong đợt này là chưa thấy dấu hiệu, vì còn phụ thuộc độ ẩm không khí có hay không, chuyên gia này nhận định.

VĂN PHÚC