Lao công ở Hà Nội phải đốt rác thải để xua giá lạnh

2 lao công đốt mớ rác gom được để xua đi cái giá lạnh dù rác cháy bốc mùi hôi thối. Ảnh: VĂN PHÚC

"Trời lạnh quá nên chúng tôi phải đốt ít rác để sưởi cho đỡ rét", một nữ lao công cho biết.



Theo các cơ quan dự báo khí tượng, đầu tuần này, nền nhiệt ở miền Bắc và miền Trung sẽ tạm nhích lên vài độ. Nhưng từ ngày 20-12 sẽ có một đợt không khí lạnh khô bổ sung, miền Bắc lại chìm trong rét đậm rét hại bao trùm diện rộng, có thể xuất hiện băng giá.

Theo ghi nhận từ các cơ quan khí tượng, sáng sớm nay 18-12, miền Bắc vẫn lạnh giá bao trùm, nền nhiệt rất thấp. Tại TP Cao Bằng là 6oC, Bắc Cạn 8oC, TP Thái Nguyên 10oC, Mộc Châu (Sơn La) 9oC.

Tại Vinh (Nghệ An) và Hà Tĩnh ở mức 15oC (chạm ngưỡng rét đậm). Từ Đà Nẵng trở vào Nam Trung bộ vẫn ở mức 23-24oC, TPHCM sáng sớm nay là 25-26oC vì chưa bị ảnh hưởng không khí lạnh.

Mức đo tại cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn - Hà Giang) sáng sớm nay (lúc 4 giờ) là 6oC (dự báo ngày mai nhiệt độ sáng sớm ở đây sẽ tăng lên mức 9oC, sau đó lần lượt hạ xuống chỉ còn 5oC rồi 4oC rồi 2oC vào cuối tuần này khi không khí lạnh mạnh tăng cường xuống).

Trời lạnh giá 12-13°C, người dân dậy sớm đi chợ phải trùm mình trong nhiều lớp áo chống rét. Ảnh: VĂN PHÚC

Hà Nội sáng sớm nay 18-12 tiếp tục trong ngưỡng rét hại diện rộng, nhiệt độ lúc 4 đến 6 giờ sáng vẫn duy trì mức 12-13oC. Dự báo ngày mai 19-12, nền nhiệt Hà Nội sẽ nhích dần lên, vượt ngưỡng rét đậm (15-16oC), nhưng từ ngày 20-12 bắt đầu rét đậm trở lại. Càng về cuối tuần trời càng rét hơn, cứ mỗi ngày sẽ giảm thêm 1oC. Đến sáng 23-12, nhiệt độ tại Hà Nội dự báo chỉ còn 11oC vào lúc sáng sớm (đến trưa có nắng cũng chỉ 16oC.



Video lao công Hà Nội phải đốt rác để sưởi ấm sáng sớm 18-12

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân là do từ ngày 20-12 sẽ có một lớp sóng không khí lạnh cường độ rất mạnh bổ sung xuống miền Bắc nước ta. Đợt này, không khí lạnh có đặc tính khô do vượt qua chặng đường dài trên địa hình có rét sâu, nên bị hút hết hơi nước.

Theo đó, cuối tuần, miền Bắc sẽ nắng ráo, quang mây nhưng trời rét buốt. Trên núi cao, về đêm có thể xuất hiện băng giá, sương muối. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, rét đậm rét hại và băng giá ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 25-12.

Còn ở phía Nam, đến nay, TPHCM và nhiều nơi ở Đông Nam bộ đã trải qua 2 tuần nắng nóng, hầu như ít mưa, nền nhiệt liên tục lên mức 34-35oC, thậm chí có nơi 36-37oC. Nhiều nông dân ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ đang chờ mưa để có nước tưới cây trồng. Tuy nhiên, theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khoảng từ đêm 22 đến 25-12, Nam bộ và Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Cập nhật về tình hình cơn bão Jelawat, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão này có thể sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào Nam Biển Đông.

Cập nhật dự báo hướng di chuyển của bão Jelawat sáng 18-12 Dự báo đến sáng 20-12, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Nam. Áp thấp nhiệt đới di chuyển với vận tốc 20-25 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng sang Tây vào ngày 21-12, vận tốc 20 km/giờ và giảm cường độ xuống dưới cấp 6.

VĂN PHÚC