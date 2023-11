Xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 1-2024

Ngày 30-11, tại Trà Vinh, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2023-2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện lãnh đạo Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 dự kiến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Nguy cơ thiếu nước có thể xảy ra ở một số địa phương, do đó cần tăng cường giải pháp ứng phó cho hơn 56.000ha lúa tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng…

Đối với vùng chuyên canh cây ăn trái, tổng diện tích nguy cơ bị ảnh hưởng khoảng 43.300ha, thuộc 4 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng. Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại các hộ dân sống phân tán và công trình cấp nước tập trung khai thác nước mặt khu vực ven biển thuộc các tỉnh: Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau…

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, mùa khô tới, xâm nhập mặn khả năng sâu, sớm và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long phải lên kế hoạch ứng phó ngay lúc này, phải đảm bảo nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong tháng 11-2023, nhiệt độ trung bình ở Bắc bộ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tới 1-1,5oC, có nơi xấp xỉ 2oC; khu vực Trung bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,7-1,2oC; Tây Nguyên và Nam bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1oC.