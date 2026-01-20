Xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ phức tạp, người dân cần trữ nước ngọt

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên địa bàn ở cấp độ 1. Để bảo đảm đời sống sinh hoạt và sản xuất, người dân tại một số địa phương cần theo dõi sát diễn biến và có kế hoạch trữ nước phù hợp.

Tình hình xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp

Ngày 20-1, Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình xâm nhập mặn tại địa phương đang có những diễn biến phức tạp.

Tuần qua, độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm trên các sông của tỉnh Tây Ninh đều xấp xỉ hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2025 và vượt mức trung bình nhiều năm. Đặc biệt, trên sông Vàm Cỏ đoạn thuộc địa bàn xã Cần Đước, ranh giới độ mặn 4g/l xâm nhập sâu khoảng 30km. Còn một số đoạn qua các xã Vàm Cỏ và Thuận Mỹ, ranh giới mặn 1g/l cũng lấn sâu 35km.

Tới đây, mực nước tại các trạm được dự báo tiếp tục lên đến giữa tuần, trước khi rút dần theo triều. Độ mặn lớn nhất dự kiến sẽ xuất hiện chủ yếu vào những ngày đầu tuần. Đặc biệt, tại trạm Cầu Nổi, độ mặn cao nhất có thể lên tới 10,9‰ vào ngày 23-1. Ranh giới mặn 4g/l dự báo sẽ tiến sâu vào nội đồng tới 45km trên sông Vàm Cỏ qua các xã Cần Đước, Thuận Mỹ và Vàm Cỏ. Trong khi đó, ranh giới mặn 1g/l có thể xâm nhập sâu từ 60km đến 65km trên cả hai tuyến sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

Trước tình hình này, ngành chuyên môn đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở cấp độ 1. Đặc biệt, khu vực xã Cần Đước được dự báo không thể lấy được nước ngọt, kể cả lúc triều thấp. Các khu vực khác như Tầm Vu, Mỹ Lệ và Tân Trụ có thể tranh thủ lấy nước ngọt từ ngày 24 đến 31-1.

Do đó, để bảo đảm đời sống sinh hoạt và sản xuất, người dân các khu vực này cần theo dõi sát diễn biến của xâm nhập mặn và có kế hoạch trữ nước phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

QUANG VINH