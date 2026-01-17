Vĩnh Long phát lệnh trữ nước ngọt ứng phó xâm nhập mặn đến sớm

Trước diễn biến xâm nhập mặn được dự báo gay gắt và đến sớm, UBND tỉnh Vĩnh Long phát lệnh trữ nước ngọt trên toàn địa bàn từ ngày 16-1; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành và người dân triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước trong mùa khô 2025-2026.

Dự án cống Láng Thé đảm bảo được nguồn nước ngọt cho khu vực TP Trà Vinh trước đây và các địa phương lân cận

Theo đó, từ đầu tháng 1-2026, độ mặn trên các sông chính như Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên và sông Hậu tăng nhanh, nhiều thời điểm cao hơn trung bình nhiều năm.

Ranh mặn 4‰ - ngưỡng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng đã xâm nhập sâu từ 16 đến hơn 40km tính từ cửa sông.

Đáng lo ngại, ranh mặn 1‰ có nơi vượt quá 50km, đe dọa trực tiếp các vùng sản xuất lúa, cây ăn trái và rau màu trọng điểm của tỉnh.

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô 2025–2026 có khả năng sâu hơn trung bình nhiều năm, tương đương mùa khô 2022–2023 và một số sông có thể tương đương mùa khô 2024–2025.

Người dân chủ động trữ nước ngọt đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt trong mùa hạn mặn

Theo kịch bản, có khoảng 83/124 xã, phường của tỉnh nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2; trường hợp mặn gay gắt như mùa khô lịch sử 2019–2020, phạm vi ảnh hưởng có thể lên tới 117/124 xã, phường, với rủi ro cấp 3.

Do đó, việc bảo đảm nguồn nước được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có hơn 451.000ha gieo trồng cây hàng năm; vụ đông xuân đã xuống giống trên 72.000ha và đang trong giai đoạn đặc biệt nhạy cảm với nguồn nước.

Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định việc phát lệnh trữ nước ngọt toàn tỉnh là yêu cầu cấp bách, không được chủ quan trước diễn biến thiên tai.

Ông yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai, vận hành linh hoạt hệ thống cống, trạm bơm để tranh thủ trữ nước ngọt khi mặn thấp; đẩy nhanh nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình thủy lợi và liên thông hệ thống cấp nước.

Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị liên quan xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp theo từng vùng, từng cấp độ rủi ro.

"Việc chủ động trữ nước từ sớm của người dân được xem là “lá chắn” quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất và đời sống trong mùa khô đang đến rất gần", ông Hòa nhấn mạnh.

TÍN HUY