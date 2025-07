Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh – an toàn - an dân

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã điểm lại các đặc trưng của phường Chợ Lớn. Trong đó, phường Chợ Lớn được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường 11, 12, 13 và 14 của quận 5 cũ; có diện tích 1,67km2, quy mô dân số trên 85.000 người. Phường có Hội quán người Hoa; có 9 chợ, trong đó phần lớn là chợ đầu mối. Phường cũng tập trung nhiều bệnh viện lớn của Trung ương và TPHCM; nhiều trường đại học…

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, việc này đặt ra yêu cầu rất cao trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn phường. Phân tích phương thức tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng loại hình hoạt động, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ, Đảng ủy phường có lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân đoàn kết, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội.

Các đại biểu tham gia buổi khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng đánh giá, dù chỉ mới hoạt động 2 tuần, song tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy phường đã hăng hái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cấp trên chỉ đạo; sớm ổn định và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời yêu cầu phường Chợ Lớn lấy công tác xây dựng Đảng làm nền tảng, liên thông với điều hành của chính quyền và gắn bó chặt chẽ với khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí phân tích, công tác dân vận chính quyền khó khăn là sự thụ hưởng của người dân khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết. Do đó, phải xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cả hệ thống chính trị vững mạnh đồng bộ, đảm bảo an ninh chính trị gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu cao nhất là đáp ứng yêu cầu an ninh – an toàn - an dân.

Đồng chí cũng đánh giá cao Ban Thường vụ, Đảng ủy phường Chợ Lớn đã linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động. Trong đó, phường đã có sự linh hoạt trong sử dụng trụ sở; chủ động định hướng sử dụng trụ sở dôi dư để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí khẳng định, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TPHCM sẽ tham gia giám sát, cùng kiến nghị sau giám sát để nội dung trên được tiến hành sớm, đúng theo định hướng của Trung ương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong nêu ý kiến tại buổi khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý phường Chợ Lớn quan tâm hơn đến chỉ đạo chuẩn bị đại hội, trong đó công tác cán bộ phải chặt chẽ; chuẩn bị văn kiện dựa trên quy hoạch, dữ liệu dân cư để đề xuất nghị quyết sát với thực tiễn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ tổ chức thực hiện. Song song với nghiên cứu sâu sắc các nội dung xây dựng Đảng để triển khai mọi nhiệm vụ công tác khác; tiếp tục rà soát, hoàn thiện, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án có trọng tâm, trọng điểm.

Mặt khác, Ban Thường vụ, Đảng ủy phường Chợ Lớn cần tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường gắn liền chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam phường; kiện toàn, củng cố đội ngũ làm công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chặt chẽ, toàn diện.

Trước đó, báo cáo với đoàn khảo sát, Bí thư Đảng ủy phường Chợ Lớn Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng cho biết, trong 2 tuần đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường Chợ Lớn đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động theo đúng quy định và đạt được một số kết quả tích cực ban đầu. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hoạt động ổn định. Hiện Đảng bộ phường Chợ Lớn có 80 đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc với 3.251 đảng viên. Tổng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường là 244 người; trong đó khối Đảng – Đoàn thể và HĐND là 36 người, cán bộ công chức là 121 người, người hoạt động không chuyên trách là 87 người. Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các đoàn thể phường. Cán bộ làm công tác MTTQ và các đoàn thể vừa thích ứng với công việc mới, vừa nỗ lực nghiên cứu để đổi mới phương thức hoạt động trong tình hình hiện nay. Các cơ sở tôn giáo và các hội quán trên địa bàn phường đều ủng hộ bộ máy hành chính mới. Các phường mới (thuộc quận 5 cũ) cũng thống nhất tiếp tục duy trì đồng bộ các hoạt động an sinh xã hội dành cho khu vực tôn giáo và các hội quán tại khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc phường đề xuất tháo gỡ, liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình thủ tục hành chính, quy hoạch đô thị và quản lý dự án đầu tư công. Ngoài ra, cấp ủy chi bộ khu phố chưa nhuần nhuyễn trong sử dụng công nghệ, hiện phường tiếp tục vận động, hỗ trợ các bí thư chi bộ khu phố tiếp cận công nghệ, vận hành hệ thống để đồng bộ với đảng bộ, chi bộ trực thuộc phường. Về đại hội, phường đã hoàn tất kế hoạch tổ chức đại hội, tổ chức góp ý dự thảo văn kiện đại hội. Dự kiến, đại hội tổ chức trước ngày 10-8.

THU HƯỜNG