Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đạt hai con số

Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, tăng trưởng 2 con số ngay từ năm 2026.

Tuy nhiên, tình hình thế giới dự báo tiếp tục có những thay đổi sâu sắc, phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng, biến mọi khó khăn, thách thức thành cơ hội bứt phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để tăng trưởng cả nước năm 2026 đạt 2 con số và hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026-2030.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các bộ, ngành, địa phương tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn; giải quyết các dự án tồn đọng; xây dựng khung khổ pháp lý để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện các quy định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án quy mô lớn...

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 phải cụ thể, có định lượng, rõ kết quả; nêu rõ các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia...

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2026 (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết; tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế; chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước) bình quân cả nước tăng khoảng 10-12% so với đánh giá ước thực hiện năm 2025 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Mức tăng trưởng tại từng địa phương phù hợp với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh tại từng địa phương. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2026 tăng bình quân khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2025.

PHAN THẢO