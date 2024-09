Xây dựng phần mềm phục vụ công tác PCCC

Bí thư Quận ủy Quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng và PChó Chủ tịch UBND Quận Tân Phú Nguyễn Minh Chánh tặng hoa chúc mừng cho Đại tá Nghiêm Xuân Út, Trưởng Công an Quận Tân Phú và NGƯT. PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TPHCM

Theo đại tá Nghiêm Xuân Út, Trưởng Công an quận Tân Phú, việc ra mắt Tổ tình nguyện sinh viên nói trên là căn cứ Quy chế phối hợp giữa Trường Đại học Công thương TPHCM và Công an quận Tân Phú trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác (giai đoạn 2024-2029).

Trước mắt, Tổ tình nguyện sẽ phối hợp với lực lượng CSGT điều tiết, hướng dẫn giao thông, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự, An toàn Giao thông đường bộ, không để người dân lấn chiếm lòng lề đường… tại 5 giao lộ và 17 địa điểm trường học có mật độ giao thông cao trên địa bàn quận.

Về công tác PCCC, các tình nguyện viên sẽ được phân bổ về 11 phường, mỗi khu phố có 2 sinh viên. Qua đó, sinh viên sẽ hướng dẫn, tuyên truyền kiến thức cơ bản về PCCC cho người dân; khảo sát thu thập dữ liệu từng nhà dân, cơ sở sản xuất- kinh doanh…

Mục đích việc thu thập dữ liệu PCCC để xây dựng phần mềm nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác PCCC trên địa bàn quận. Khi phần mềm được hoàn thiện, thông qua app dữ liệu, cán bộ quản lý có thể dễ dàng nhận biết tình hình công tác PCCC ở từng địa chỉ cụ thể, khi xảy ra sự cố sẽ nắm rõ địa hình, lối thoát hiểm, trang thiết bị PCCC đã được trang bị như thế nào… để từ đó tăng cường công tác PCCC cũng như không bị động khi sự cố xảy ra.

Về phía người dân, doanh nghiệp, thông qua app cũng dễ dàng cập nhật được các thông tin cần thiết về PCCC, tình hình PCCC trên địa bàn, khu vực nhà mình…

Đại diện các ban ngành, đoàn thể và lực lượng sinh viên tại lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT. PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TPHCM, cho biết: Nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên môn cao cùng với hơn 35.000 sinh viên chắc chắn việc phối hợp nói trên sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Đặc biệt là việc thu thập dữ liệu, xây dựng phần mềm để phục vụ công tác PCCC kỳ vọng sẽ là một phần mềm hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác PCCC, đem lại những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống thực tiễn, giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, công tác đảm bảo an toàn giao thông, PCCC trên địa bàn quận thời gian qua đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt là tình hình giao thông vào giờ cao điểm. Do đó việc phối hợp giữa hai đơn vị là hết sức kịp thời. Để công tác phối hợp đạt kết quả cao, lãnh đạo quận Tân Phú đề nghị công tác phối hợp cần triển khai đồng bộ, lãnh đạo UBND 11 phường, các trường học trên địa bàn quận cần phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên quan.

ĐỖ TRÀ GIANG