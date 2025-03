Công an TPHCM hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC

Ngày 22-3, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM cho biết, trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh nhà trọ khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền an toàn PCCC một số cơ sở kinh doanh nhà trọ ở huyện Nhà Bè

Cụ thể, về bố trí công năng: nhà ở cho thuê trọ không bố trí thêm công năng sản xuất, kinh doanh, không để hàng hóa dễ cháy khác trong nhà; nhà có sân chung không lắp đặt mái cố định bao che kín, có thể dùng mái che di động bằng vật liệu nhẹ.

Về ngăn cháy lan: khu vực để ô tô, xe máy trong nhà (tầng hầm, nửa hầm, tầng 1) phải được ngăn cách với cửa đi vào thang máy, sảnh và cầu thang bộ bằng vách ngăn cháy loại 1.

Về thoát nạn: lối thoát nạn tại tầng 1 (qua cầu thang bộ, các khu vực tại tầng 1) được thoát ra trực tiếp ngoài nhà, trường hợp thoát qua sảnh chung tầng 1 thì khu vực này không được bố trí đồ đạc, hàng hóa, vật dụng dễ cháy; lối ra khẩn cấp của nhà được bố trí qua ban công hoặc lô gia các tầng, lối lên sân thượng hoặc mái dẫn đến khu vực lánh nạn tạm thời.

Công an hướng dẫn cho người dân sử dụng mặt nạ lọc độc

Tại các lối ra khẩn cấp nhà chưa đảm bảo đủ số lượng lối thoát nạn, cầu thang trong nhà loại 2 phải có thiết bị hỗ trợ thoát nạn khẩn cấp như: Thang kim loại, thang dây, ống tụt hoặc dây hạ chậm… phù hợp với đặc điểm của nhà.

Trang bị đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn trên đường, lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp phù hợp với nhà; niêm yết sơ đồ chỉ dẫn lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp của nhà tại hành lang các tầng.

Trang bị phương tiện PCCC tại gara để xe, phòng kỹ thuật điện… trong nhà nhiều tầng: Trang bị hệ thống báo cháy tự động (có dây hoặc không dây) hoặc thiết bị báo cháy cục bộ (lưu ý lắp đặt thêm còi, đèn báo cháy ở các tầng trên để người tại các phòng nghe được khi có tín hiệu báo cháy).

Trang bị bình chữa cháy tự động loại cục bộ tại khu vực để xe, phòng đặt máy phát điện, phòng kỹ thuật. Nghiên cứu lắp đặt đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler tại khu vực để xe (có thể lắp đặt hệ thống độc lập hoặc kết nối với bể nước tại tầng mái của nhà).

Trang bị bình chữa cháy xách tay tại các tầng; một bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ tại khu vực dễ thấy, dễ lấy…, mặt nạ lọc độc cho người thuê trong nhà trọ.

Mã QR để xem clip hướng dẫn

Nhằm tăng cường tuyên truyền trực quan sinh động đến người dân, chủ cơ sở dễ thực hiện giải pháp về PCCC, Phòng PC07 đã xây dựng 2 clip về hướng dẫn chủ nhà cho thuê trọ thực hiện 4 giải pháp an toàn PCCC và hướng dẫn người dân thoát nạn khi xảy ra cháy đối với loại hình nhà cho thuê trọ (quét mã QR để xem 2 video clip):

Trước đó, ngày 21-3, Phòng PC07 cùng UBND, Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã kiểm tra, tuyên truyền an toàn PCCC một số cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn. Huyện Nhà Bè có 1.551 nhà trọ với hàng ngàn người dân sinh sống. Qua kiểm tra và đánh giá, 100% nhà trọ này không vi phạm an toàn PCCC.

