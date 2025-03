1.551 nhà trọ ở huyện Nhà Bè không vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy

Huyện Nhà Bè (TPHCM) có 1.551 nhà trọ với hàng ngàn người dân sinh sống. Qua kiểm tra và đánh giá, 100% nhà trọ này không vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM cùng UBND, Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã kiểm tra, tuyên truyền an toàn PCCC một số cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn.

Theo Phòng PC07, huyện Nhà Bè có 1.551 nhà trọ với hàng ngàn người dân sinh sống. Qua kiểm tra và đánh giá, 100% nhà trọ này không vi phạm an toàn PCCC.

Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19, Công an TPHCM ghi nhận trên địa bàn TPHCM có hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Công an hướng dẫn cho người dân sử dụng mặt nạ lọc độc.

Phần lớn các lỗi vi phạm như: chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị thiếu phương tiện, hệ thống PCCC; hệ thống điện câu mắc chưa đảm bảo, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm, người dân sinh sống bên trong nhà trọ chưa được tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức PCCC…

Ông Thái Văn Hưng (chủ nhà trọ đường Lê Văn Lương) cho biết, trước đây khu nhà trọ của ông không được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC. Sau đó, chính quyền cùng Công an đã hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC nên khu nhà trọ của ông đã được trang bị đầy đủ.

Bên cạnh đó, người thuê trọ cũng được cơ quan chức năng hướng dẫn cách thoát hiểm, sử dụng dụng cụ chữa cháy… khi có cháy nổ xảy ra.

Theo Phòng PC07, sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC để khẩn trương khắc phục. Trong đó, tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về PCCC, ưu tiên phát sóng các khung giờ nhiều người theo dõi và trên các nền tảng mạng xã hội.

Đến nay, TPHCM còn 5.155 cơ sở là nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn vi phạm về PCCC, giảm 61,5% so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành. Trong đó, có 4.737 cơ sở loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Cháy nhiều nhất là nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh Tình hình cháy, nổ có diễn biến hết sức phức tạp; đã có nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra, đặc biệt rơi vào các đối tượng cơ sở trong khu dân cư như: hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Vụ cháy Chợ Thanh Đa mới đây Qua thống kê từ năm 2018 đến nay, TPHCM đã xảy ra 2.392 vụ cháy; trong đó loại hình xảy ra cháy nhiều nhất là nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nằm trong khu dân cư chiếm 1.217 vụ (tỷ lệ gần 51%), làm chết 76 người, bị thương 98 người, gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do hệ thống, thiết bị điện trong hộ gia đình (tỷ lệ 76% trên tổng số nguyên nhân các vụ cháy).

CHÍ THẠCH