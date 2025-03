Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM tổ chức hội thao nghiệp vụ

Ngày 14-3, Công an TPHCM tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) trong chương trình Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX - năm 2025 với 28 đội.

Dự có các đồng chí: Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH, C07, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC07, Công an TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, hội thi nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của TPHCM trong năm 2025. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội thi là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ; là cơ hội để kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ nghiệp vụ, khả năng phối hợp và xử lý tình huống trong thực tế khi triển khai thực hiện nhiệm vụ CC-CNCH.

Các đội tuyển tham gia hội thi

Cùng với đó là sân chơi bổ ích, lành mạnh, không chỉ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh và lòng dũng cảm của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC-CNCH mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính Cảnh sát PCCC-CNCH trong lòng nhân dân.

Hội thi bao gồm các nội dung: chỉ huy CC-CNCH; bơi cứu nạn, và chạy tiếp sức cứu người, chữa cháy.

Lãnh đạo Công an trao giấy khen đến các đơn vị

Sau nhiều giờ tranh tài, giải nhất toàn đoàn thuộc về Đội tuyển số 2 (Đội CC-CNCH Khu vực 2); giải nhì toàn đoàn thuộc về Đội tuyển số 17 (Đội Cảnh sát PCCC-CNCH quận 12 cũ) và giải ba thuộc về Đội tuyển số 4 (Đội CC-CNCH Khu vực 4). Đội thắng cuộc sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 5-2025.

CHÍ THẠCH