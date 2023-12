Xe khách ngang nhiên trả khách, xuống hàng hoá trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương

Nhiều xe khách ngang nhiên đón, trả khách tại nút giao đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương và Quốc lộ 62 (thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An), nhưng lực lượng chức năng không xử lý triệt để. Hậu quả, nhiều vụ va quẹt giao thông đã xảy ra.

Xe khách từ cao tốc TPHCM - Trung Lương xuống, quay đầu theo hướng lên lại cao tốc và người dân băng ngang sang đường để lên xe

Ghi nhận của PV Báo SGGP vào sáng 27-12 (từ 8-9 giờ), tại nút giao đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương và Quốc lộ 62 (thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An), có gần chục xe khách từ TPHCM về các tỉnh miền Tây khi lưu thông trên cao tốc đã rẽ vào khu vực này để bắt khách.

Tương tự, nhiều xe khách khác từ các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp... đi TPHCM cũng đến khu vực này để xuống khách, bỏ hàng hóa ngay dưới lòng đường. Việc các xe khách dừng xe và đón trả khách, xuống hàng hóa không đúng quy định tại khu vực trên đã gây cản trở, mất an toàn giao thông. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ va quẹt giao thông tại nút giao nói trên.



Nhiều phương tiện dừng đón khách tại nút giao dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương

Ông Thanh, chủ tiệm hớt tóc gần nút giao đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương và Quốc lộ 62 cho biết, tình trạng xe khách đón trả khách và xuống hàng dưới lòng đường ở nút giao này xuất hiện và tồn tại từ nhiều năm nay, rất bát nháo. Tuy nhiên, rất ít khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đến xử lý các phương tiện vi phạm.



Xe máy vào chở hàng

Phương tiện đậu dọc hai bên lề đầu đường dẫn lên cao tốc hướng đường tỉnh 830 vào cao tốc TPHCM - Trung Lương

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, xác nhận có tình trạng trên. Theo ông Trần Thiện Trúc, các phương tiện thường dừng tại nút giao đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương và Quốc lộ 62 là xe khách từ các tỉnh khác xuống đón trả khách, Sở GTVT tỉnh Long An không có thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện này nên không kiểm tra được.

Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết thêm, thời gian qua, sở có yêu cầu Thanh tra Sở GTVT tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm giao thông tại khu vực trên. Tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do các xe đón trả khách có người "trực canh" báo tin. Khi lực lượng chức năng chốt trực, các xe khách không đến bỏ khách, nhưng khi lực lượng rời đi, phương tiện vi phạm lại xuất hiện. "Sắp tới, Sở GTVT tỉnh Long An sẽ phối hợp với CSGT Long An xử lý quyết liệt hơn để ngăn triệt để "bến cóc", "xe dù" tại khu vực trên", ông Trần Thiện Trúc cho biết.



* Clip ghi nhận các phương tiện dừng đón trả khách tại nút giao đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương và Quốc lộ 62, sáng 27-12

NGỌC PHÚC