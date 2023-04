Xe tải đâm vào vách núi, 4 người tử vong, 5 người cấp cứu

Đầu giờ chiều 3-4, Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, tại Km 03+700, đường ĐT 643 thuộc địa phận thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 5 người nhập viện cấp cứu.