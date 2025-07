Xổ số kiến thiết miền Nam 6 tháng đầu năm 2025: Phá vỡ kỷ lục doanh thu, chi gần 250 tỷ đồng kiến tạo phúc lợi xã hội

Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2025 của Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam đã vẽ nên một bức tranh kinh doanh đầy ấn tượng với những con số kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp ngân sách. Không chỉ dừng lại ở thành công về mặt tài chính, ngành xổ số khu vực tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong các hoạt động an sinh, chi gần 250 tỷ đồng cho các chương trình phúc lợi, lan tỏa sâu rộng tinh thần "Ích nước - Lợi nhà".

Bức tranh toàn cảnh: Tăng trưởng vượt bậc trong bối cảnh thuận lợi

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực với GDP tăng trưởng 7,52%, hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam đã tận dụng tốt các yếu tố thuận lợi để đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Các yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển bao gồm: Chính sách hỗ trợ: Bộ Tài chính đã chấp thuận cho các công ty tăng hạn mức phát hành 4 kỳ vé Xuân Ất Tỵ (mỗi kỳ tăng 20 tỷ đồng) và tăng doanh số phát hành thêm 10 tỷ đồng/kỳ xổ từ ngày 1-6-2025. Nhu cầu thị trường: Sức tiêu thụ vé số tăng cao do thời tiết thuận lợi và đây là thời điểm đầu năm có nhiều lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán. Những điều kiện này đã giúp các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của toàn khu vực tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2024:

- Doanh số phát hành (Xổ số truyền thống): Đạt 76.670 tỷ đồng, tăng 8,91%.

- Doanh thu tiêu thụ (Xổ số truyền thống): Đạt 75.877 tỷ đồng, tăng 9,09% và hoàn thành 50,99% kế hoạch năm.

- Tỷ lệ tiêu thụ trung bình: Đạt mức rất cao là 98,97%.

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 9.926 tỷ đồng, tăng 9,14% và hoàn thành 55,61% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách nhà nước: Đạt 29.056 tỷ đồng, tăng 11,09% và hoàn thành tới 61,18% kế hoạch năm 2025.

Trong bức tranh thành công chung, một số công ty đã nổi lên như những điểm sáng dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh. Về doanh thu: Công ty XSKT TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của toàn khu vực, theo sau là các công ty lớn khác như Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang và Đồng Tháp. Về tỷ lệ tiêu thụ: Đây là chỉ số quan trọng cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường. Nhiều công ty đã đạt tỷ lệ tiêu thụ gần như tuyệt đối, thể hiện sức hút của sản phẩm và hiệu quả của hệ thống phân phối. Các đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ tiêu thụ bao gồm: Bạc Liêu: 100,00%, Sóc Trăng: 100,00%, Cà Mau: 99,99%, Bến Tre: 99,99%, Hậu Giang: 99,99%...

Bên cạnh xổ số truyền thống giữ vai trò chủ đạo, các loại hình kinh doanh khác cũng mang lại những kết quả đáng ghi nhận: Xổ số cào biết kết quả ngay: Đây là mảng tăng trưởng mạnh nhất, với doanh thu từ 2 công ty (TPHCM và Đồng Nai) đạt 563,655 tỷ đồng, tăng 23,87% so với cùng kỳ. Xổ số lô tô thủ công: Có 10/21 công ty tổ chức kinh doanh, đạt doanh thu 246,634 tỷ đồng. Xổ số bóc biết kết quả ngay: Công ty XSKT Lâm Đồng ghi nhận doanh thu 11,9 tỷ đồng. Xổ số điện toán (Vietlott): Hoạt động trên toàn bộ 63 tỉnh thành, riêng khu vực miền Nam có 3.943 thiết bị đầu cuối. Doanh thu Vietlott đạt 2.502 tỷ đồng, nộp ngân sách 705 tỷ đồng và lợi nhuận 110 tỷ đồng.

Dấu ấn "Ích Nước, Lợi Nhà": Gần 250 tỷ đồng cho Phúc lợi xã hội

Một trong những thành tựu nổi bật và ý nghĩa nhất trong 6 tháng đầu năm chính là những đóng góp to lớn cho cộng đồng. Toàn khu vực đã thực hiện các hoạt động phúc lợi, xã hội - từ thiện với tổng giá trị lên đến 248,881 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã được sử dụng một cách thiết thực như: Hỗ trợ nhà ở: Xây dựng và sửa chữa 1.727 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn, với tổng giá trị 115,15 tỷ đồng. Hỗ trợ các lĩnh vực khác: Đóng góp 133,731 tỷ đồng cho các chương trình giáo dục, y tế, quỹ vì người nghèo, học bổng, xây dựng cầu đường nông thôn, và các hoạt động an sinh xã hội khác… Các công ty XSKT như TPHCM, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang và Đồng Nai là những đơn vị đi đầu trong công tác xã hội, đóng góp hàng chục tỷ đồng mỗi công ty.

Giữ vững thị trường và chuẩn bị cho giai đoạn mới

Bước sang quý 3-2025, ngành xổ số khu vực miền Nam đối mặt với những thách thức từ bối cảnh kinh tế thế giới và điều kiện thời tiết mùa mưa bão. Để duy trì đà tăng trưởng, các công ty sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm:

· Điều hành hiệu quả để duy trì ổn định thị trường và tỷ lệ tiêu thụ.

· Tăng cường đoàn kết, chăm sóc hệ thống đại lý và người bán vé số dạo.

· Cải tiến công nghệ in ấn để chống vé số giả, bảo vệ uy tín và quyền lợi khách hàng.

· Chuẩn bị các phương án hoạt động cho giai đoạn từ 1-1-2026 sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Thành công của 6 tháng đầu năm 2025 là một minh chứng rõ ràng cho thấy quyết định cho tăng doanh số phát hành của Bộ Tài chính là hoàn toàn phù hợp, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp các địa phương có thêm nguồn lực đáng kể để đầu tư cho y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội.

>>> Một số hình ảnh tại hội nghị lần thứ 138 của Hội đồng XSKT Miền Nam vừa tổ chức do Công ty XSKT Bình Phước đăng cai diễn ra tại Đồng Nai

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐXSKT Miền Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty XSKT TPHCM phát biểu tại hội nghị

Ông Dương Minh Tú, Phó Chủ tịch HĐXSKT Miền Nam, Giám đốc Công ty XSKT BR-VT trình bày Báo cáo Tổng kết 6 tháng đầu năm

Quang cảnh hội nghị

Các lãnh đạo Công ty XSKT Khu vực Miền Nam chụp hình lưu niệm tại hội nghị

HỒNG MINH