Xóa sổ đường dây đánh bạc 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng Phan Võ Nhật Huy, Đỗ Tấn Rin và Lê Viết Nam. Ảnh: CACC

Ngày 23-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá cược thể thao.

Qua thu thập thông tin, lực lượng chức năng xác định Phan Võ Nhật Huy (32 tuổi, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là đối tượng có tiền án và bất minh về tài chính.

Ngày 10-4, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt khẩn cấp Phan Võ Nhật Huy, Đỗ Tấn Rin (28 tuổi, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Lê Viết Nam (32 tuổi, quận Hải Châu) về hành vi tổ chức đánh bạc và hai đối tượng khác có hành vi tham gia đánh bạc.

Qua đấu tranh, từ đầu tháng 1-2023, Huy liên hệ với một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD.

Sau đó, Huy móc nối với Rin, Nam và nhiều đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet.

Huy sử dụng trang mạng “J6hhn” nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng (Agent), thành viên (member) để giao lại cho các con bạc cấp dưới hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao.

Tổng số tiền các đối tượng cá cược khoảng 50 tỷ đồng.

PHẠM NGA