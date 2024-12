Xu hướng định hình công nghệ tài chính trong năm 2025. Ảnh: TECH FUNNEL

Nâng cao năng suất

Xu hướng đầu tiên nằm trong dự báo đó là sự phát triển của AI (trí tuệ nhân tạo) và ML (máy học). AI và ML có thể tăng cường tương tác dịch vụ khách hàng và phân tích dự đoán cải thiện đánh giá rủi ro và phát hiện gian lận. Các mô hình ngôn ngữ lớn sẽ hỗ trợ tuân thủ quy định và nghiên cứu đầu tư, trong khi thị giác máy tính thúc đẩy xử lý tài liệu.

Tiếp đó là xu hướng phát triển RPA - công nghệ tự động hóa các quy trình dựa trên phần mềm. Đây là công nghệ sử dụng robot phần mềm để mô phỏng các hành động của con người trên máy tính. Với khả năng giải quyết các nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại và cần tính chính xác cao, RPA sẽ không chỉ được sử dụng trong doanh nghiệp mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như tài chính, chăm sóc sức khỏe, ngành công nghiệp và quản lý dịch vụ...

Tài chính phi tập trung (DeFi) và Ngân hàng mở sẽ có hướng đi mới trong bối cảnh phức tạp, khi tài chính truyền thống và các hệ thống phi tập trung tìm thấy điểm chung. Các giải pháp kết hợp giữa khả năng lập trình của DeFi với sự tuân thủ quy định của ngân hàng mở sẽ xuất hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay và mã hóa tài sản.

An ninh mạng và xác thực sinh trắc học sẽ ngày càng trở nên quan trọng vào năm 2025, khi các tổ chức tài chính chống lại các mối đe dọa mạng và gian lận tinh vi. Sinh trắc học đa phương thức, kết hợp nhận dạng khuôn mặt với các mẫu hành vi, sẽ tăng cường khả năng truy cập an toàn, trong khi các hệ thống phát hiện mối đe dọa do AI hỗ trợ xác định các nguy cơ tấn công.

Trải nghiệm liền mạch

Tiền kỹ thuật số của các Ngân hàng Trung ương tiếp tục có nhiều tiến triển trong năm 2025. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số mở rộng phạm vi tiếp cận trong nước tại Trung Quốc, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu thúc đẩy dự án đồng EUR kỹ thuật số thông qua các thử nghiệm có kiểm soát.

Năm 2025, tài chính nhúng, công nghệ tích hợp các dịch vụ tài chính vào các nền tảng phi tài chính, tạo ra trải nghiệm liền mạch cho người dùng, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sự tăng trưởng của ngành tài chính phản ánh kỳ vọng thay đổi của người tiêu dùng đối với các dịch vụ tài chính liền mạch trong trải nghiệm kỹ thuật số ưa thích của họ.

Việc áp dụng công nghệ quản lý để đơn giản hóa việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý của các tổ chức tài chính (Regtech) dự kiến sẽ phát triển, khi các tổ chức tài chính tìm kiếm những cách hiệu quả hơn để giảm bớt gánh nặng pháp lý. Trong khi đó, công nghệ tài chính xanh tiếp tục đổi mới để cách mạng hóa tài chính bền vững, với việc theo dõi lượng khí thải carbon được tích hợp liền mạch vào các ứng dụng ngân hàng và hệ thống thanh toán.

Xu hướng kết hợp quản lý tài sản và công nghệ tài chính để thay đổi cách quản lý quỹ và tài sản (WealthTech) cũng đang được chú ý do áp dụng AI, ML và blockchain để cải thiện tài chính cá nhân và đầu tư.

