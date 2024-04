Xử lý dứt điểm bến thuỷ chưa cấp phép

Sở GTVT TPHCM đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện kiểm tra, xử lý nghiêm và chấm dứt tình trạng neo đậu phương tiện xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa hoặc đón, trả hành khách tại các bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt động.

Về việc xử lý hành vi neo đậu phương tiện xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa hoặc đón, trả hành khách tại các bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt động theo thẩm quyền, chiều 5-4, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hoà An cho biết, Sở đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện kiểm tra, xử lý nghiêm và chấm dứt tình trạng vi phạm đã nêu.

Hiện trên địa bàn TP có hàng loạt bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép nhưng vẫn hoạt động. Ảnh: QUỐC HÙNG

Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với các bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt động; phối hợp tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc không tự tháo dỡ.

Kiểm soát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm, đặc biệt xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng, không chấp hành quy định về báo hiệu đường thủy và quy tắc giao thông, không đăng ký, đăng kiểm; người lái phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Xử lý triệt để đối với bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt động; các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn quản lý.

