Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực

Ngày 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quý 1-2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN-TC; Nguyễn Thái Học, Phó Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Nội chính Trung ương.

Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN-TC TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN-TC TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN-TC TPHCM; Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN-TC TPHCM.

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thông tin về những kết quả nổi bật của ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTN-TC Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng thời, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN-TC của các địa phương mang lại những hiệu quả tích cực.

Nhiều địa phương đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý. Qua đó, đã khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", xử lý nghiêm minh để làm gương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh đến việc phát huy bài học kinh nghiệm sâu sắc qua tổng kết 10 năm công tác PCTN-TC giai đoạn 2012-2022. Đó là phát huy nhân tố hàng đầu về vai trò gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu, để làm chỗ dựa vững chắc, sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo động lực to lớn cho công tác PCTN-TC.

Đồng thời nhấn mạnh, bài học vận dụng ở địa phương phải càng sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới. "Hiệu quả, quyết liệt hay không hiệu quả, quyết liệt trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, thành", đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu.

Đi cùng với đó, Ban Chỉ đạo PCTN-TC các địa phương phải kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, mắt xích yếu, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, thực hiện đúng chức năng, đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư: "Ai không làm thì đứng ra một bên cho người khác làm".

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo PCTN-TC cấp tỉnh, thành và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và PCTN-TC.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN-TC. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

"Hiệu quả, quyết liệt hay không, trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, thành", Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh khi đề cập đến vai trò người đứng đầu trong công tác PCTN-TC.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm để không hình thành "điểm nóng", không bị động, bất ngờ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, yêu cầu toàn ngành nội chính Đảng tập trung quán triệt nghiêm túc nội dung, tinh thần cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm

Theo báo cáo, trong năm 2022 và quý 1-2023, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 563 vụ án/1.414 bị can về tội tham nhũng. Trong đó, số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 227 vụ/838 bị can.

Các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu hiệu quả với Ban Chỉ đạo PCTN-TC cấp tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN-TC theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn…

Ngoài ra, trực tiếp tiếp dân, phối hợp, tham mưu Thường trực tỉnh, thành ủy tiếp 565/954 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 8.442 đơn thư. Ban Chỉ đạo PCTN-TC cấp tỉnh đã chỉ đạo, rà soát quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Về phía TPHCM, trong quý 1-2023, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM về công tác an ninh - nội chính, PCTN-TC và cải cách tư pháp, công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, chú trọng các lĩnh vực, đơn vị có dấu hiệu hoặc dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến nhà đất công. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm; phối hợp cơ quan chức năng nắm chắc tình hình và tham mưu đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ tết, các sự kiện chính trị quan trọng của TPHCM và đất nước.

Đồng thời, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng cán bộ công chức của ban thực sự trung thành, liêm chính, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén chính trị, công tâm, khách quan, khiêm tốn, cầu thị, thường xuyên học hỏi, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tham mưu Ban Chỉ đạo PCTN-TC TPHCM theo dõi, đôn đốc công tác giám định, định giá đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, hệ thống, theo dõi, đôn đốc và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo xử lý theo quy định đối với các vụ án, vụ việc có kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN-TC, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN-TC TPHCM theo dõi, chỉ đạo…