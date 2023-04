Xử phạt 30 phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng, để đất, cát rơi vãi trong khu dân cư

Ngày 10 - 4, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, sở vừa chỉ đạo Thanh tra sở triển khai lực lượng phối hợp với CSGT chốt chặn và tuần tra kiểm soát, xử phạt phương tiện vi phạm trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Bến Lức, Đức Hòa.

Theo đó, lực lượng chức năng chốt chặn và tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ N2, Đường tỉnh 830 thuộc địa bàn huyện Bến Lức và Đức Hòa. Thanh tra giao thông đã thành lập đoàn thanh tra độc lập, kiểm tra thường xuyên cả trong và ngoài giờ hành chính tại địa bàn huyện Bến Lức và Đức Hòa, nơi có nhiều bãi vật liệu xây dựng đang hoạt động.

Sở GTVT đã mời các doanh nghiệp có bãi cát dưới chân cầu Đức Hòa và trên tuyến Quốc lộ N2 thuộc địa bàn xã Thạnh Lợi và Hựu Thạnh làm việc về giờ hoạt động, đóng góp kinh phí để duy tu sửa chữa và tưới nước thường xuyên đoạn đường từ mố B cầu Sông Tra đến Quốc lộ N2.

Đồng thời, ngành chức năng phối hợp UBND huyện Đức Hòa làm việc với 7 doanh nghiệp có các bãi cát thuộc địa bàn xã Hựu Thạnh. Qua đó, đã phát hiện xử phạt 2 doanh nghiệp không có giấy phép đánh giá tác động môi trường với số tiền 130 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng Thanh tra giao thông đã kiểm tra xử lý 30 trường hợp xe chở hàng hóa quá tải trọng, để đất, cát rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Được biết, trước đó trên tuyến Quốc lộ N2 và Đường tỉnh 830 đoạn qua xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa xe tải chở cát, đá với mật độ dày đặc làm hư hỏng mặt đường. Người dân sống trong khu vực khổ sở vì bụi mù mịt do các phương tiện vận chuyển để rơi vãi cát, đá gây ô nhiễm môi trường, và ảnh hưởng an ninh trật tự, gây mất an toàn giao thông.