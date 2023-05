Xử phạt nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Theo thống kê của Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 30.000 vụ việc vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm bị phát hiện, xử phạt với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Dù vậy, theo các cơ quan chức năng, tình trạng sản xuất thực phẩm không bảo đảm an toàn vẫn diễn biến phức tạp. Việc sản xuất, tiêu thụ thực phẩm “bẩn” không chỉ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng mà còn có tác động rất xấu đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo cạnh tranh không lành mạnh, gây ra sự bất công đối với các nhà sản xuất uy tín, trách nhiệm…

Trước vấn nạn trên, nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý thật nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.