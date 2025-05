Xúc động linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nhà riêng

Từ lúc 7 giờ ngày 25-5, người dân quanh trên phố Vạn Phúc dừng nhiều hoạt động, hướng về Nhà tang lễ Quốc gia trong lễ truy điệu.

Trên con phố Vạn Phúc, thanh niên tình nguyện, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với cảnh sát giao thông, công an, cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh.

Lúc 8 giờ 10 phút, xe linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua nhà riêng. Đoàn xe dừng khoảng 5 phút để người thân mang di ảnh vào thắp hương trước khi đưa linh cữu ra Sân bay Nội Bài.

>>> Một số hình ảnh đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua nhà riêng trên phố Vạn Phúc

Lúc 8 giờ 10 phút, đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua nhà riêng trên phố Vạn Phúc, quận Ba Đình

Xe linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua nhà riêng

Lĩnh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được phủ quốc kỳ đỏ thắm

Đoàn xe dừng khoảng 5 phút trước khi đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra Sân bay Nội Bài

Sau khoảng 5 phút, di ảnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa ra xe

Người thân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời nhà riêng để di chuyển ra Sân bay Nội Bài

ĐỖ TRUNG