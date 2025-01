10 lựa chọn được du khách tìm kiếm nhiều trong dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán 2025 là dịp tuyệt vời để gia đình sum họp và cùng trải nghiệm những hoạt động du lịch thú vị. Booking.com đã tổng hợp 10 gợi ý trải nghiệm thú vị cho dịp tết này, phù hợp với những ai muốn du lịch tiết kiệm nhưng đầy ý nghĩa.

1. Cắm trại tại Đà Lạt: Thành phố ngàn hoa khiến du khách mê đắm với khung cảnh đẹp, thiên nhiên và không khí mát mẻ, dễ chịu. Trong dịp tết này, du khách có thể thả mình vào vẻ đẹp mơ màng của hồ Tuyền Lâm cùng với những hoạt động như chèo thuyền, chèo kayak, hoặc cảm nhận không khí ấm áp, kỳ diệu của đêm lửa trại dưới bầu trời đầy sao. Với 81% du khách Việt ưu tiên lựa chọn những điểm đến có khí hậu mát mẻ và 72% ưu tiên lựa chọn nơi lưu trú hạn chế ô nhiễm ánh sáng, Đà Lạt chính là lựa chọn hoàn hảo để kết nối với thiên nhiên và tạo nên những kỷ niệm năm mới đáng nhớ.

2. Múa rối tại Nha Trang: Khám phá nghệ thuật múa rối nước tại nhà hát Đó là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Bên trong chiếc "Đó" khổng lồ là một trung tâm văn hóa nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với quy mô khủng. Nhà hát được đầu tư các trang thiết bị sân khấu và hệ thống cơ khí chuẩn quốc tế, có khả năng mang đến không gian biểu diễn vừa trên cạn, vừa dưới nước với bể chứa 240m2. Nhiều nghệ sĩ “kể lại” qua các tiết mục nghệ thuật từ dưới nước lên trên cạn và trên không, kết hợp giữa múa rối dây, rối nước, rối hoạt hình, rối bóng và múa đương đại.

Chương trình biểu diễn múa rối tại Nhà hát Đó- Nha Trang

3. Khám phá Phú Quốc: Du khách có thể tham gia tour tham quan các đảo, lặn ngắm san hô, hay vui chơi tại VinWonders Phú Quốc, công viên chủ đề nổi tiếng.

4. Du lịch tâm linh tại Đà Nẵng: Ghé thăm các địa danh như Ngũ Hành Sơn, Động Âm Phủ, hay Núi Khỉ để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và không gian tâm linh đặc trưng.

5. Thành phố Hồ Chí Minh: xếp vị trí thứ 5 trong các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất - là trung tâm của văn hóa và ẩm thực. Vì thế, tham gia những lớp học nấu món Việt vào ngày tết sẽ là cách tuyệt vời để du khách kết nối với văn hóa ẩm thực bản địa cũng như không khí lễ hội của thành phố. Không chỉ được hướng dẫn trực tiếp bởi các đầu bếp chuyên nghiệp, khách du lịch còn khám phá nghệ thuật làm ra những món ăn truyền thống Việt Nam bắt đầu từ công đoạn đến chợ Bến Thành để mua nguyên liệu theo mùa tươi ngon và kết thúc bằng việc thưởng thức món ngon sau khi tự tay chế biến.

Các lớp nấu ăn của TPHCM tạo ra sự trải nghiệm khác biệt với du khách

6. Khám phá lịch sử tại Vũng Tàu: Du khách có thể tham quan các di tích lịch sử tại Vũng Tàu, như: Địa đạo Long Phước trong không khí yên bình của tết.

7. Tour Hà Nội dịp tết: Hà Nội với không khí lễ hội, chợ hoa nhộn nhịp là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm nét văn hóa truyền thống qua các tour đi bộ tham quan các địa danh nổi tiếng như Lăng Bác và Chùa Một Cột.

Đồi cát ở Mũi Né (Bình Thuận) là một trải nghiệm được nhiều du khách tìm kiếm

8. Chinh phục đồi cát Mũi Né: Đi xe jeep tham quan đồi cát đỏ và trắng tại Mũi Né, đặc biệt vào sáng sớm hoặc hoàng hôn, là một trải nghiệm không thể bỏ qua.

9. Làm lồng đèn tại Hội An: Tham gia lớp học làm lồng đèn tại Hội An, một biểu tượng của may mắn và thịnh vượng, sẽ là món quà lưu niệm ý nghĩa trong dịp tết.

10. Tham quan Bản Cát Cát tại Sa Pa: Sa Pa với cảnh sắc thiên nhiên yên bình và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Hmong là điểm đến lý tưởng để khám phá.

Nghiên cứu Dự đoán Du lịch năm 2025 được thực hiện trên một mẫu gồm các đối tượng trưởng thành có dự định du lịch vì công việc hoặc giải trí trong 12-24 tháng tới. Tổng cộng, 27.713 người tham gia khảo sát từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Argentina, Australia, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản...

MAI AN