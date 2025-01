Triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp tết

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Ban An toàn giao thông TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, định hướng xã hội về Luật Trật tự, An toàn giao thông. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông, các biện pháp khắc phục ùn tắc, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Liên quan các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, chiều 20-1, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Ban An toàn giao thông TP phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, định hướng xã hội về Luật Trật tự, An toàn giao thông. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông, các biện pháp khắc phục ùn tắc, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Giải quyết nhanh ùn tắc giao thông tại các nút giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Song song đó, phối hợp Sở GTVT, Công an TPHCM, TP Thủ Đức, các quận, huyện để triển khai biện pháp giải quyết ùn tắc giao thông tại các nút giao. Cùng với đó, đề xuất phương án sử dụng tạm thời vỉa hè vào các hoạt động giao thông dịp cuối năm; Tăng cường kiểm tra các khu vực thường xuyên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, đỗ xe trái phép gây ùn tắc; Rà soát, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông và bổ sung đèn tín hiệu phù hợp để giải quyết ùn tắc tại các giao lộ; Mở thêm làn rẽ phải, rẽ trái tại các nút giao thông đủ điều kiện; Điều chỉnh hệ thống biển báo, chỉ dẫn phù hợp với thực tế; Đánh giá hiệu quả các thay đổi về hạ tầng giao thông, hạn chế lắp đặt tại các vị trí không cần thiết để tránh gây xung đột giao thông.

Sở GTVT và Công an TPHCM phối hợp chia sẻ dữ liệu về hệ thống đèn tín hiệu giao thông; Triển khai cơ chế phối hợp giữa các lực lượng để bảo trì, vận hành hệ thống tín hiệu giao thông; Triển khai Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân; Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm lưu lượng xe trên đường thông qua việc ứng dụng công nghệ số.

UBND TPHCM giao Công an TPHCM chỉ đạo Cảnh sát giao thông và lực lượng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt các hành vi vi phạm. Trong quá trình xử phạt, xem xét nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi phạm, giải thích rõ để người dân hiểu và tuân thủ. Huy động Thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia điều tiết giao thông. Tập trung vào các khung giờ cao điểm, khu vực đông đúc và các giao lộ có lưu lượng phương tiện cao.

Giải quyết nhanh khu vực nguy cơ ùn ứ đông người. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên, tuân thủ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11-12-2024 của Ban Bí thư, nhằm giảm lưu lượng xe di chuyển trong dịp tết. Tập trung các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc, cải thiện an toàn và trật tự giao thông trong các khu vực đông đúc. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển. Tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị để thực hiện các giải pháp giao thông bền vững.

QUỐC HÙNG