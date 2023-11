13 thủ tục về xuất, nhập cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Tại đây, đại diện A08 cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Đề án 06, Bộ Công an có quyết định về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đến nay, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai 22 dịch vụ công liên quan nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 13 thủ tục thực hiện tại A08, 6 thủ tục tại công an cấp tỉnh.

Theo đó, 13 thủ tục về xuất nhập cảnh tại A08 gồm: Đăng ký tài khoản điện tử; hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản; xét duyệt nhân sự cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh; cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài; cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức; cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam; cấp lại giấy miễn thị thực; gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực; cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam; cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam; cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam; gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

6 thủ tục thực hiện tại công an cấp tỉnh, gồm: Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam; gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại công an cấp tỉnh; cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại công an cấp tỉnh; gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại công an cấp tỉnh; khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử.

A08 cho hay, các thủ tục hành chính xây dựng theo hướng người nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải đến trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Theo đó, ngoài các thủ tục đạt mức độ trực tuyến toàn trình, đối với các thủ tục cấp giấy tờ vào hộ chiếu (cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp giấy miễn thị thực), người nộp hồ sơ thực hiện khai trực tuyến, nộp phí trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và gửi hộ chiếu, giấy tờ liên quan (trường hợp giấy tờ chưa được chứng thực điện tử) qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Sau khi được giải quyết, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi kết quả dịch vụ bưu chính đến người nộp hồ sơ.

Hiện, A08 đã phân cấp cho công an cấp tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy tờ cư trú ở trong nước cho người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, công an các tỉnh, thành trực thuộc trung ương thực hiện toàn bộ việc tiếp nhận, giải quyết cấp, gia hạn, hủy bỏ hoặc thu hồi các loại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh cư trú cho người nước ngoài, trừ các trường hợp thực hiện tại A08 (thủ tục đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an)…