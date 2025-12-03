146.800 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ

Sáng 3-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo, sáng 3-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Ở lĩnh vực tài chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật, trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng một số luật thuế chuyên ngành; phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia và tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Trong lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đến cuối tháng 10-2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%. Chính phủ cũng triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng...

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 3-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Về lĩnh vực GD-ĐT, Chính phủ, Thủ tướng tập trung chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển, nâng cao chất lượng GD-ĐT.

Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Nhà giáo và 2 nghị quyết về: miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; 2 nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT và chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035.

Chính phủ đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền, bảo đảm hoàn thành trước 30-8-2026 và tiếp tục đầu tư xây dựng 148 trường còn lại trong 2-3 năm tới theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Chính phủ cũng khẩn trương xây dựng phương án thực hiện chủ trương “bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng chung cả nước thực hiện từ năm học 2026-2027…

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 3-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Ở lĩnh vực VH-TT-DL, du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá với các chỉ số tăng trưởng ấn tượng. 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế, đạt doanh thu 858.000 tỷ đồng.

Cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ nội dung trên các nền tảng số và trực tuyến với hơn 90% nội dung vi phạm được xử lý gỡ bỏ…

Đến nay, mạng di động phủ sóng 99,8% dân số. Số thuê bao băng rộng di động đạt 101,2 triệu thuê bao; số thuê bao điện thoại di động đạt 118,6 triệu thuê bao. Các nhà mạng đã xử lý 17 triệu thuê bao di động có thông tin không chính xác (chuẩn hóa 11 triệu, chặn 6 triệu), thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Song song đó, Chính phủ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương đạt nhiều kết quả tích cực; triển khai sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương, bảo đảm tương đồng với việc sắp xếp các bộ, ngành ở Trung ương; hướng dẫn để chính quyền địa phương 2 cấp sớm hoạt động ổn định, thống nhất.

Tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2022-2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%. Đến nay, cả nước có 146.800 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Chính phủ đã giảm khoảng 22.300 biên chế tại các bộ, ngành; chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp, giảm từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị. Từ đầu năm 2025, các địa phương đã giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (tương ứng giảm 60,4%).

Phiên họp sáng 3-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng thường xuyên chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong lĩnh vực thanh tra. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi tài sản cho Nhà nước và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực triển khai đồng bộ. Tình trạng khiếu kiện tụ tập đông người cơ bản được kiểm soát.

Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 70/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các dự án, đạt kết quả tích cực; hoàn thành xử lý 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81.39%.

Chính phủ phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước.

PHAN THẢO