Chính phủ ban hành nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ trong tháng 10, 11.

Lãnh đạo TPHCM trao hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng hóa cho người dân vùng lũ lụt Đắk Lắk

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên cao nhất việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe và ổn định đời sống nhân dân; không để người dân thiếu chỗ ở, lâm vào cảnh đói, rét. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% trong năm 2025 và từ 10% trở lên trong năm 2026.

Phạm vi hỗ trợ bao gồm các tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Thời gian thực hiện hỗ trợ kéo dài đến hết ngày 31-12-2025.

Ưu tiên an sinh xã hội và ổn định đời sống

Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ an sinh xã hội, khẩn trương cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm. UBND các thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được giao nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại; bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, trong đó có xây dựng khu tái định cư tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Chi trả gộp lương hưu, hỗ trợ y tế

Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026) trong kỳ chi trả tháng 12-2025 cho người dân tại 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, tạo điều kiện cho bà con khắc phục hậu quả bão lũ và đón Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với đó, yêu cầu khẩn trương cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận y tế kịp thời.

Hỗ trợ tín dụng, ổn định sản xuất

Chính phủ đồng ý chủ trương để Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng xem xét giảm lãi suất vay 2%/năm cho các khoản vay chính sách tại các địa phương thuộc diện hỗ trợ. Việc giảm lãi suất áp dụng cho các khoản vay còn dư nợ từ ngày 1-10 đến 31-12-2025, trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2025.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu về y tế, giáo dục, giao thông; hỗ trợ phục hồi sản xuất, ổn định thị trường, kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, trục lợi sau thiên tai.

Đồng thời, các bộ, ngành được giao nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng của thiên tai tới tăng trưởng GDP quý IV và cả năm 2025, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

LÂM NGUYÊN