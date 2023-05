181 cán bộ TPHCM hoàn thành tốt khóa học quốc phòng - an ninh

Ngày 24-5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh TPHCM tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 181 cán bộ thuộc đối tượng 3, khóa 123 năm 2023.

Học viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, ngành và UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM dự, chỉ đạo lễ bế giảng.

Sau 3 tuần học tập, các học viên đã được học tập, nghiên cứu về kiến thức quốc phòng và an ninh. Những nội dung chính: quan điểm của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; Công tác phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Huấn luyện sử dụng, bắn súng ngắn K54...

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo đề nghị, các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng cần phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn và những yêu cầu đặt ra ở cơ sở. Qua đó để có tư duy mới về quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Tại lễ bế giảng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh TPHCM trao giấy chứng nhận cho 181 cán bộ đã hoàn thành tốt khóa học năm 2023.