2 mẹ con bệnh tật, gia cảnh ngặt nghèo

Hai mẹ con bà Kưk đều bị bệnh, không thể lao động để có nguồn thu

Bà hiện sống với chung với con gái là chị Sep (34 tuổi) tại căn nhà nhỏ ở làng. Chị Sep cũng bị tàn tật tay chân, chưa lập gia đình. Do sức khỏe yếu nên 2 mẹ con không thể lao động, không có nguồn thu. Thương hoàn cảnh éo le, người dân trong làng mang cho gạo, mì tôm, mắm muối hoặc nấu thức ăn mang tới chia sẻ để mẹ con bà sống qua ngày.

Theo đại diện Công an xã Hra, hoàn cảnh 2 mẹ con bà Kưk rất đáng thương. Mới đây, để mẹ con bà an tâm sinh sống, công an xã đã sửa nhà giúp bà. Hiện cuộc sống của bà Kưk quá khốn khó, rất mong cộng đồng chung tay hỗ trợ gia đình bà qua cơn ngặt nghèo.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 24-79.

HỮU PHÚC