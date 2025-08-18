Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho hai mẹ con mắc bạo bệnh

Đại diện Báo SGGP tại Đắk Lắk vừa đến thăm và trao số tiền 3,7 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 3 cho chị Nguyễn Thị Vi (sinh năm 1991, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), nâng tổng số tiền hỗ trợ 3 đợt lên 24,2 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Vi

Chị Vi là nhân vật được trong bài viết “Hai mẹ con mắc bạo bệnh” đăng trên Báo SGGP ngày 23-12-2024. Cuối năm 2023, chị Vi phát hiện bị mắc bệnh viêm xương tủy mãn tính vô khuẩn. Từ tháng 10-2023 đến nay, chị Vi phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật nhưng bệnh vẫn có dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Con trai nhỏ của chị Vi (7 tuổi) mắc chứng động kinh và hẹp vành não từ năm 2019, phải điều trị bằng thuốc, thỉnh thoảng vẫn co giật. Từ ngày chị Vi phát hiện bệnh, do chi phí điều trị rất lớn nên gia đình chị rơi vào cảnh khánh kiệt.

Sau khi bài viết được đăng, bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ mẹ con chị Vi 24,2 triệu đồng để lo chi phí chữa bệnh. Thay mặt chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Tuyến, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú, cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã chia sẻ khó khăn cùng hoàn cảnh của chị Vi. Bà Tuyến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp của địa phương.

MAI CƯỜNG